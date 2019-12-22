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22.12.2019 09:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе на нефтехимическом заводе произошел пожар

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Утром 22 декабря на АО "Опытный завод Нефтехим" на улице Инициативная в Уфе начался пожар.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии, в трехэтажном производственном кирпичном здании произошло горение легковоспламеняющейся жидкости, которая находилась в 950 литровых бочках и начала растекаться. Пожару присвоили высший - третий ранг. По предварительной информации погибших и пострадавших нет, эвакуация на заводе не производилась. Была угроза, что огонь переметнется на другие производственные помещения. К счастью, жилых домов поблизости от завода нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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К тушению привлекли 135 человек и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России на месте работают 29 единиц техники и 105 человек. Задействовали также пожарный поезд.

На месте также работает лаборатория регионального Роспотребнадзора, которая занимается отбором проб атмосферного воздуха.

Для локализации пожара на площади около двух тысяч квадратных метров понадобилось почти четыре часа.

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