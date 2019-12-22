Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать факультет фундаментальной медицины и научный центр на базе Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского. В пятницу он и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков приняли участие в заседании ученого совета, посвященного 110-летию вуза.

Университет, открытый в Саратове в 1909 году, пятый по старшинству на территории нашей страны, начинал с одного медицинского факультета. Благодаря научным разработкам ученых университета шло развитие основных отраслей промышленности в регионе: нефтегазодобычи, химии, электроники.

Михаил Котюков побывал в нескольких лабораториях и познакомился с современными исследованиями, которые ведут саратовские ученые в сотрудничестве с коллегами из других вузов и стран.

В лаборатории биомедицинской фотоакустики, два года назад созданной на средства гранта правительства РФ, министру рассказали о разработке новых методов медицинской диагностики. Используя импульсное лазерное излучение и регистрируя ультразвуковые колебания, ученые научились выявлять больные клетки на ранней стадии. С помощью такого метода можно обследовать всю кровь в организме человека без ее забора.

При этом, например, у пациентов с меланомой можно обнаружить даже одну раковую клетку на литр крови. Это в тысячу раз эффективнее традиционной диагностики.

"Время, затрачиваемое на анализ, зависит от характера заболевания, при малярии оно составит 30 секунд, при онкологии до 30 минут", - говорит научный консультант проекта профессор Владимир Жаров.

Одна из задач проекта - создание платформы не только для диагностики, но и для комбинированной фармо- и фототепловой терапии онкологических заболеваний. Над этим работают физики и химики, а также медики, в основном молодые ученые.

Среди других разработок саратовских ученых, которые были представлены на Десятом салоне изобретений, инноваций и инвестиций, - лазерная установка для лечения глиобластомы (опухоли мозга), инновационные фильтрующие материалы из нановолокон, новые технологии нейрореабилитационной медицины.

"Реализация важных наукоемких проектов позволила привлечь вузу ученых с мировым именем, в результате вокруг университета формируется инновационная среда", - считает Михаил Котюков.

За последнее десятилетие в университете построено три новых учебных корпуса, открылись новые факультеты, кафедры и лаборатории. В то же время Вячеслав Володин отметил, что университет не должен останавливаться на достигнутом. "Сейчас крайне важно обсудить вопросы будущего развития", - подчеркнул спикер Госдумы.

Вячеслав Володин предложил, опираясь на уже существующие наработки саратовских ученых, создать в университете факультет фундаментальной медицины и медицинских технологий. По его мнению, это будет выход на уровень, соответствующий современным требованиям науки. "Мы обсуждали этот вопрос с ректором и, если такое решение вы примете на будущий год, у нас появится новый факультет, это будет этапом развития", - заявил Володин. Он добавил, что это направление, возможно, охватит лучшие научные кадры не только университета имени Чернышевского, но и медицинского, технического университета. "Потому что сейчас разработки в этой сфере имеют отношение к смежным специальностям", - пояснил спикер.

Еще одна насущная для вуза задача, по его словам, создание современной бытовой и спортивной инфраструктуры для студентов, модернизация уже имеющихся общежитий и строительство нового, а также жилого дома для молодых ученых.