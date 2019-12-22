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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кошмар на улице Песочной

При ремонте детдома в пострадавшем от паводка Тулуне погибли трое рабочих
Текст: Дмитрий Мальков ("Российская газета", Иркутская область)
В иркутском Тулуне, который борется с последствиями мощного подтопления, произошло новое происшествие - во время работ по восстановлению городского детского дома погибли трое строителей, еще двое пострадали и теперь находятся в больнице.

По версии следствия, вечером на улице Песочная города Тулуна при производстве земляных работ произошел обвал грунта. На месте обрушения погибли три человека. Еще двое пострадали, сейчас они в больнице. Рабочие находились на территории детского дома, копали траншею. Неожиданно во время работ рухнула подпорная стена, и люди были буквально погребены под землей.

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Как сообщили в СК по Иркутской области, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Ранее сообщалось, что на ремонт местного детского дома планируется направить 28 миллионов рублей. Деньги пойдут на восстановление основательно пострадавшего здания после летнего наводнения, а также улучшение условий проживания там детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь, вероятно, работы будут приостановлены до выяснения всех обстоятельств случившегося.

Напомним, мощное наводнение в Иркутской области произошло в конце июня нынешнего года, вторая волна паводка пришла в июле. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Одним из наиболее сильно пострадавших населенных пунктов региона оказался город Тулун. Здесь были разрушены школы, больницы, детские сады, разрушены коммуникации.

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Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 миллиарда рублей. Значительная их часть пойдет на восстановление Тулуна. Мэр Тулуна Юрий Карих сообщил, что на сегодня выдано более 3,1 тысячи сертификатов на приобретение нового жилья взамен потерянного в ходе паводка имущества. Из них почти 2,5 тысячи уже приобрели новые дома.

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