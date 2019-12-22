Прокуратура отказалась помогать бабушке, которую лишили жилья

Ордынский районный суд начал рассматривать иск 85-летней Марии Никифоровны Киселевой, которая пытается вернуть собственную избу. Деревянный дом в центре Ордынска строили еще родители бабы Маши. А сейчас это собственность пенсионерки Зои Хуртиной, с которой Киселева несколько лет назад познакомилась в больнице.

Мария Киселева узнала, что в собственном жилье уже не хозяйка, когда новые владельцы предложили ей переехать в богадельню. Гораздо позже, с помощью отзывчивых соседей, Мария Киселева получила в МФЦ копию договора купли-продажи своего жилья и выяснила: оказывается, продала избу с участком еще в 2015 году за 850 тысяч рублей. При этом баба Маша не видала ни гроша. И была уверена, что зачастившие к ней Хуртины навещают ее, одинокую, по доброте душевной, а не заходят как хозяева избы.

Эту грустную историю "РГ" уже рассказывала - номера газет с публикациями принес в суд представитель Марии Киселевой Карен Погосян. Кстати, баба Маша - инвалид первой группы - наняла юриста на последние "гробовые", лишь бы не лишиться родного дома. А прокуратура, куда Мария Киселева обращалась за защитой, ответила, что не обладает правом представлять ее интересы в суде, а доводы о том, что за дом заплатили, и вовсе не нашли подтверждения. Когда судья Светлана Отт прочитала этот ответ прокуратуры, то не смогла скрыть недоумения. Ведь Закон "О прокуратуре РФ" как раз и дает право сотрудникам ведомства защищать слабых, больных и старых. Но, видимо, бабе Маше не повезло.

А уж в том, что за дом бабе Маше "покупатели" не отдали ни копейки, и вовсе нет никаких сомнений. В беседе с корреспондентом "РГ" сын Зои Хуртиной, сотрудник органов внутренних дел Иван Хуртин заявил, что его семья получила этот дом… в подарок. А еще раньше, давая объяснения сотрудникам Следственного комитета, сама Зоя Хуртина говорила, что денег Мария Киселева за дом не просила, поэтому ей их и не отдавали. Каких еще подтверждений ждет прокуратура, не ясно.

Мария Киселева помнит, что Иван возил ее в какое-то здание, где она сидела в коридорчике, а Ваня вынес ей какую-то бумажку и попросил подписать. Она и подписала, потому как Ваня же полицейский - он ничего плохого сделать ей не может. Старушка клянется, что больше никуда не ездила и никаких бумаг не видела, но сделку в Росреестре зарегистрировали, хотя по закону для этого нужно было личное присутствие продавца жилья. Карен Погосян предполагает, что баба Маша без разбору подписала доверенность на сделки от ее имени. Но этой доверенности пока тоже никто не видел - суд только запросил дело из Росреестра.

Баба Маша - инвалид первой группы - наняла юриста на последние "гробовые", лишь бы не лишиться родного дома

Между тем суд намерен досконально изучить все обстоятельства и выяснить, каким образом Мария Киселева лишилась своего дома (кстати, невеликого - площадь его всего 46,8 квадратных метра). Поэтому в качестве свидетеля в процессе будет участвовать Иван Хуртин - баба Маша боится молодого полицейского как огня и утверждает, что он уже пытался выставить ее из дома. Следующее заседание назначено на 15 января - "РГ" будет следить за развитием событий.