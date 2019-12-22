В Омске рухнуло одно из зданий комбикормового завода

В Кировском округе Омска обрушилось неэксплуатируемое здание на комбикормовом заводе. По данным МЧС, обрушение заводского объекта произошло днем.

Информация об обрушении строения поступила в 12.50. На место выехали четыре единице спецтехники и 21 спасатель. Сейчас идет разбор завалов.

Как сообщает РИА Новости, четырехэтажное здание обрушилось во время работ по демонтажу. По уточненной информации спасательного ведомства, частично разрушено три этажа. Кроме того, возможно обрушение перегородки на первом этаже.

По данным агентства, в результате ЧП погиб один человек, еще один получил травмы. Информация о количестве пострадавших уточняется.