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22.12.2019,  
14:31
Текст:  Антон Валагин

Новейший ракетоносец России впервые показали сверху

В Сети появилось видео стратегического подводного ракетоносца "Князь Владимир", снятое с необычного ракурса, сверху. До этого новейший атомоход проекта "Борей-А" снимали только сбоку, в профиль и анфас.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
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Уникальные кадры опубликовало ТАСС - в ролике, посвященном 80-летию северодвинского "Севмаша", где построили и испытали "Князя Владимира". 170-метровый подводный крейсер - первый представитель усовершенствованного проекта 955А. Внешне от прежних "Бореев" он отличается более плавными очертаниями и отсутствием "горба" ракетной палубы. Кроме того, на носу попавшего в кадр корабля возвышается явно нештатная мачта - видимо, установленная на время испытаний.

От базового варианта АПЛ типа "Борей-А" отличают низкие уровни физических полей, более совершенные системы связи, гидролокации и управления оружием. Также улучшены выживаемость корабля и условия работы экипажа.

В ноябре "Князь Владимир"успешно завершил программу государственных испытания. Помимо прочего, в нее входили ракетная и торпедная стрельба.

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