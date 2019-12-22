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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Акула - в подарок

Победителям "Кубка Сальникова" вручили ценные призы
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8047)
Пловцы по традиции завершили год в Санкт-Петербурге на "Кубке Владимира Сальникова". Зимний сезон нашей сборной вообще удался. Россияне выиграли общий зачет чемпионата Европы на короткой воде, который прошел в Глазго в начале декабря, завоевав там 22 медали - 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые. На турнире на призы четырехкратного олимпийского чемпиона и президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова участники обороты не сбавляли, хотели победно ударить кулаком по воде на финише.
Для победительницы "Кубка Сальникова" Марии Каменевой нынешний сезон сложился успешно. Фото: РИА Новости Для победительницы "Кубка Сальникова" Марии Каменевой нынешний сезон сложился успешно. Фото: РИА Новости
Для победительницы "Кубка Сальникова" Марии Каменевой нынешний сезон сложился успешно. Фото: РИА Новости

Так и получилось. Спортсмены установили три рекорда России, пять раз обновляли рекорды соревнований, трижды показали юношеские рекорды страны, а 15-летняя Евгения Чикунова обновила юношеский мировой рекорд в заплыве 200 метров брассом - 2.17,71.

Гран-при турнира, авторский приз - статуэтку "Серебряной акулы" вручили Марку Николаеву и Марии Каменевой. Победителей определяли по таблице очков Международной федерации плавания (ФИНА). Марк Николаев заработал 924 очка за свой результат на дистанции 100 метров на спине (50,18). Мария Каменева проплыла 50 метров на спине за 26,15 секунды (945 очков). Это, кстати, и один из рекордов России. Маша повторила свое же достижение образца 2016 года.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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- Конечно, я рада, чувствую гордость за себя и за своего тренера, - приводит слова Каменевой пресс-служба ВФП. - В этом финале все получилось, очень давно не могла приблизиться к своему рекорду России и сейчас проплыла по тому же времени, как три года назад.

Этот год сложился для Каменевой очень удачно. Она, например, была чемпионкой Европейских игр в Баку в 2015 году. Но на более серьезных стартах - чемпионате Европы-2018 на длинной воде и чемпионате мира-2016 в 25-метровом бассейне - побеждала только в составе эстафет. И вот на европейском первенстве в Глазго, который был очень успешным для всей команды, Мария завоевала первое престижное индивидуальное "золото" в карьере. На "полтиннике" вольным стилем Каменева финишировала быстрее олимпийской чемпионки Рио на этой дистанции датчанки Пернилле Блуме, да еще с новым рекордом России - 23,56 секунды. Еще два национальных достижения Маша установила на дистанциях 100 м на спине (56,10) и на 100-метровке комплексом (57,59). Этого времени хватило для двух серебряных подиумов. Ну а "Серебряная акула" из рук Владимира Сальникова стала прекрасным дополнением к копилке наград.

Ну а после завершения "Кубка Сальникова" Всероссийская федерация плавания на торжественной церемонии награждения подвела главные итоги минувшего сезона. Лучшими спортсменами были признаны Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков. Лауреатами в этой номинации также стали Мария Каменева, серебряный призер ЧМ-2019 Андрей Минаков, Климент Колесников, а также Владимир Морозов, еще один мультимедалист ЧЕ на короткой воде и победитель общего зачета Кубка мира.

Кирилл Беляев, вице-чемпион Кванджу на 25 км, был признан спортсменом года в плавании на открытой воде.

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