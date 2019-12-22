Зима только началась, а в Вологодской области на водоемах уже утонули девять человек. МЧС предупреждает, но люди не слышат. Чуть ли не каждый день спасателям приходится выезжать на поиски не вернувшихся домой жителей региона.

Накануне пропал 73-летний пенсионер. Поехал на болотоходе на реку Ильмеза недалеко от поселка Суда. Родственники не могли ему дозвониться. Обратились за помощью. Спасатели обнаружили болотоход, который провалился в промоину, откуда торчало лишь одно колесо. Водолазы достали на поверхность тело утонувшего пенсионера.

Всего девять происшествий с провалом людей и техники под лед зарегистрировали с начала ледообразования на водоемах Вологодчины. Но это не напугало рыбаков. Только в выходные дни сотрудникам МЧС пришлось сопровождать до берега более 30 человек в Череповце.

- Ситуация складывается тревожная. Если сравнивать эти показатели с аналогичным периодом прошлого года, то тогда было зафиксировано семь происшествий на воде, в которых погибли три человека, включая двух детей. В этом сезоне, а лед начал образовываться на реках и озерах в конце октября, к счастью, гибели детей не зафиксировано, рассказал начальник Центра ГИМС МЧС России по Вологодской области Алексей Воробьев.

Большинство утонувших - рыбаки. Один погиб в Никольском, двое - в Кирилловском, двое - в Череповецком муниципальных районах. Все они провалились под хрупкий лед. Кроме того, в двух километрах от берега на Белом озере в Вашкинском районе утонул снегоход, а на Рыбинском водохранилище рядом с деревней Городище Череповецкого района под лед ушел автомобиль. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Но тонут в водоемах и по другим причинам. Так, двое мужчин в Вытегорском районе решили сократить путь, пошли на работу по льду и провалились в полынью. Их тела обнаружили на следующий день. А недалеко от деревни Новое Домозерово в Череповецком районе на реке Шексне провалились под лед и утонули отец с сыном. Они там катались на коньках.

- Согласно долгосрочному прогнозу с 15 декабря должна была наступить климатическая зима, но этого так и не случилось. Безопасным считается лед толщиной семь сантиметров. Но люди иногда переходят реки чуть ли не толпой. На отдельных озерах лед сегодня достигает 20-сантиметровой толщины, но из-за своей неоднородности буквально через 50 метров он может уже не выдержать веса человека, - добавил Алексей Воробьев.

Сейчас в Вологодской области выход на водоемы запрещен. Тем не менее любители зимней рыбалки все равно идут на неоправданный риск.