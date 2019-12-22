Накануне пропал 73-летний пенсионер. Поехал на болотоходе на реку Ильмеза недалеко от поселка Суда. Родственники не могли ему дозвониться. Обратились за помощью. Спасатели обнаружили болотоход, который провалился в промоину, откуда торчало лишь одно колесо. Водолазы достали на поверхность тело утонувшего пенсионера.
Всего девять происшествий с провалом людей и техники под лед зарегистрировали с начала ледообразования на водоемах Вологодчины. Но это не напугало рыбаков. Только в выходные дни сотрудникам МЧС пришлось сопровождать до берега более 30 человек в Череповце.
- Ситуация складывается тревожная. Если сравнивать эти показатели с аналогичным периодом прошлого года, то тогда было зафиксировано семь происшествий на воде, в которых погибли три человека, включая двух детей. В этом сезоне, а лед начал образовываться на реках и озерах в конце октября, к счастью, гибели детей не зафиксировано, рассказал начальник Центра ГИМС МЧС России по Вологодской области Алексей Воробьев.
Большинство утонувших - рыбаки. Один погиб в Никольском, двое - в Кирилловском, двое - в Череповецком муниципальных районах. Все они провалились под хрупкий лед. Кроме того, в двух километрах от берега на Белом озере в Вашкинском районе утонул снегоход, а на Рыбинском водохранилище рядом с деревней Городище Череповецкого района под лед ушел автомобиль. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Но тонут в водоемах и по другим причинам. Так, двое мужчин в Вытегорском районе решили сократить путь, пошли на работу по льду и провалились в полынью. Их тела обнаружили на следующий день. А недалеко от деревни Новое Домозерово в Череповецком районе на реке Шексне провалились под лед и утонули отец с сыном. Они там катались на коньках.
- Согласно долгосрочному прогнозу с 15 декабря должна была наступить климатическая зима, но этого так и не случилось. Безопасным считается лед толщиной семь сантиметров. Но люди иногда переходят реки чуть ли не толпой. На отдельных озерах лед сегодня достигает 20-сантиметровой толщины, но из-за своей неоднородности буквально через 50 метров он может уже не выдержать веса человека, - добавил Алексей Воробьев.
Сейчас в Вологодской области выход на водоемы запрещен. Тем не менее любители зимней рыбалки все равно идут на неоправданный риск.