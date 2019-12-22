В Архангельской области произошел пожар в доме престарелых

В поселке Савинский Плесецкого района Архангельской области в ночь на воскресенье произошел пожар. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, в результате возгорания повреждено помещение площадью в четыре квадратных метра.

- Произошел пожар в Отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ "Плесецкий комплексный центр социального обслуживания", - уточнили пожарные. - На место выезжал пожарно-спасательный расчет ПЧ-58 в составе восьми человек и двух единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало курение одного из жильцов центра в кровати. Из здания были эвакуированы около 40 человек, сведений о пострадавших нет.