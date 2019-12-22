На Крымском мосту открывается железнодорожное сообщение

Крымский мост готовится принять первые поезда. 19 километров электрокабелей, 270 тысяч тонн металла, 500 тысяч кубометров бетона и более 80 миллионов часов человеческого труда - это не просто арифметика строительства и это не просто мост. Он навсегда привязал к России Крымский полуостров.

О создании надежной переправы, которая соединила бы между собой Крымский и Таманский полуострова, люди задумывались еще в XIX веке. И вот, спустя почти два столетия, два берега наконец связаны. "Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас - еще ближе друг к другу", - считает президент России Владимир Путин.

Сегодня в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга стартует пассажирский поезд, который первым проедет по мосту через Керченский пролив. За 43 часа он минует всю центральную часть Россию и прибудет в Симферополь 25 декабря в 7.30.

С материка на полуостров сейчас поедут люди, но уже летом - 1 июня 2020 года - мост откроют для грузовых поездов

Главную достопримечательность маршрута - Крымский мост - пассажиры, среди которых и корреспондент "Российской газеты", минуют около трех часов ночи. Но спать, наверное, будут немногие.

Открытия железнодорожного сообщения по мосту ждали с самого начала его строительства - с 2015 года. По сути, это отдельный новый железнодорожный мост, идущий параллельно автомобильному.

Уникальное сооружение, претендующее на звание стройки века, возведено за три года. Уже в мае 2018 года по нему поехали первые автомобили, а сейчас - поезда.

Такие масштабные морские транспортные переходы в России, да и в Европе, еще не создавали. Почти два десятка километров пути - так мало в масштабах России, но так много в масштабах государства.

Как отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев, железная дорога с учетом расстояний и разнообразного климата страны имеет для нашего государства особое значение, обеспечивает перевозку практически половины грузов и более четверти пассажиров. Теперь она пришла и в Крым. "Крымский мост стал лучшей коммуникацией полуострова с материковой частью России", - подчеркивал он.

С материка на полуостров сейчас поедут только люди, но уже летом - 1 июня 2020 года - мост откроют для грузового железнодорожного сообщения. И на полуостров хлынут новые продукты и товары.

При таком подходе открываются новые перспективы. Из Крыма есть морские выходы на рынки Ближнего Востока. Например, это самый ближний регион к Сирии, отмечал ранее в интервью "РГ" заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. "Есть сирийские товары, интересные для российского рынка, и есть огромное количество российских грузов, предназначенных для восстанавливающейся Сирии", - подчеркивал он. Мы могли бы получать морем апельсины, мандарины, грейпфруты, помело и другие южные фрукты, ранние овощи, а дальше везти их по железной дороге в глубь страны. Этот путь выгоднее, чем все прочие обходные.

Правда, пока в Крыму нет больших глубоководных портов, поясняет "РГ" директор по развитию компании "Морстройтехнология" Сергей Семенов. Но построить их можно, если будет очевидна экономическая целесообразность таких проектов. "Оценивать их нужно только в комплексе с сухопутными магистралями", - говорит он.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / ЕВГЕНИЙ ГАЙВА

Крымский мост специалисты единодушно называют одним из самых важных объектов транспортной инфраструктуры России. "Крым был отрезан от материковой части страны, это оказывало влияние на всю экономику полуострова. Затраты на доставку грузов были колоссальные", - заявил "РГ" заместитель завкафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Эдуард Котлярский. И речь не только про фрукты и овощи. Крым не располагает строительными материалами, местной промышленности нужно оборудование и сырье, и это не говоря уже о военной технике и амуниции, столь необходимых нашему Черноморскому флоту.

Крыму и самому есть что предложить. Сейчас полуостров получает продовольствие почти у 30 регионов, а сам отправляет в 20. Главные статьи крымских поставок - мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия, птица, рыба (свежемороженая, копченая, вяленая, в консервах). Только с 2014 года производство рыбных консервов в Крыму выросло более чем в два раза, до 2,5 миллиона банок в год.

Экономический эффект от строительства мостов, как и других объектов транспортной инфраструктуры, как правило, рассчитывают несколькими способами, говорит заведующий лабораторией инфраструктурных и пространственных исследований РАНХиГС Юрий Пономарев. Первый - это экономическое обоснование, в котором учитывается лишь простое соотношение капитальных затрат на строительство объекта и прямого объема тех средств, которые он может принести. Но есть и более широкий перечень эффектов, которые необходимо учитывать, рассказывает эксперт. На стадии строительства возникают эффекты инвестиционного спроса, проявляющиеся за счет того, что вложенные средства формируют дополнительный спрос на продукцию в различных отраслях экономики, а те, в свою очередь, через структуру межотраслевых связей оказывают положительное влияние на всю экономику страны.

Вторая часть эффектов возникает уже на стадии эксплуатации объекта. "Например, повышение связности территорий, это сокращение времени в пути для компаний и населения, которое может быть выражено как эквивалент сокращения издержек и, как следствие, формирует положительные эффекты для экономики", - говорит Пономарев. Это дополнительный прирост ВВП, занятости населения, налоговых поступлений, поясняет он.

Одной из первых эффект от открытия сообщения по мосту уже ощутила туристская отрасль. Крымский мост после открытия автомобильного сообщения стал драйвером роста летнего турпотока на полуостров, отметили в Ростуризме. За лето этого года через мост проехало 2,3 миллиона автомобилей, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года. Часовые ожидания у паромной переправы останавливали многих путешественников. С запуском прямого сообщения по железной дороге поток туристов будет расти, причем во все сезоны, уверены специалисты. Расширится и география. На автомобилях в Крым ехали в основном из центральной России и Кубани. Поездом поедут из всех частей страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Крымский мост остается одним из важных событий 2019 года. Поспорить можно лишь только с "одним из".

Проекты

Где ждут мосты

Мост через Обь в районе столицы Ямала Салехарда стратегически важен не только для региона, но и для страны в целом. Без него невозможно строительство Северного широтного хода. Эта железнодорожная магистраль соединит Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет короткий выход грузам к Северному морскому пути, а именно - к порту Сабетта на Карском море. В результате появится возможность доставлять грузы практически в любую точку мира - хоть на востоке, хоть на западе, а сроки транспортировки могут сократиться в два-три раза.

"Мост через Обь объект сложный, предстоит возвести переход через мощную северную реку - почти 2,5 км в условиях вечной мерзлоты, его протяженность вместе с автомобильными и железнодорожными подходами почти 40 км, - рассказал "РГ" губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. - Сейчас жители Ямала пока не видят первых опор, и порой кажется, что для строительства моста ничего не делается, но, уверяю, на самом деле работы ведутся. Ямал взял на себя финансирование строительства автодорожной части, и это требует от нас очень хорошей проработки проекта в области гидрологических изысканий. Дело в том, что в этой части Оби очень "сложное" дно. И все же могу точно сказать, что мы этот мост построим в срок, не позднее 2023 года, сами работы начнем уже весной нового года".

Для развития всего дальневосточного региона необходим мост или тоннель, который связал бы материковую часть России и остров Сахалин. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, соединение острова с материком обеспечит единство страны. "Не стоит забывать, что Сахалин - это остров пяти незамерзающих портов, которые дают возможность России прорубить еще одно окно в Азиатско-Тихоокеанский регион, а он дает практически половину всего мирового ВВП", - отмечал ранее Олег Кожемяко "РГ". Мост позволит обеспечить доступ к незамерзающим гаваням Сахалина, а приморским портам необходимо ледокольное сопровождение.

Строительство моста сыграло бы положительную роль и для повышения уровня жизни в регионе. Только стоимость доставки различных товаров на остров снизилась бы до 30%.

В России есть все возможности для строительства любых мостов, Крымский мост это показал, считают в компании "Мосгипротранс". "С советских времен остался хороший запас специалистов, которые могут проектировать и строить мосты, как в южных регионах, так и в условиях вечной мерзлоты", - отметил представитель организации. Нормативная база позволяет проектировать и строить мосты как в обычном климате, так и в условиях Севера. "Сейчас мостостроительная сфера в России испытывает подъем, востребованы проекты и специалисты. С развитием железнодорожного, автомобильного сообщения в столичном регионе, в Санкт-Петербурге, в больших кластерах на Севере появляется большой объем проектных и строительных работ", - отметил эксперт.

Подготовили Елена Мационг, Евгений Гайва

Программа

Полтриллиона на стройку

Строить и реконструировать мосты в ближайшие годы планируется по всей стране. Правкомиссия по транспорту утвердила программу ремонта и строительства мостов.

При формировании проекта программы к реализации было заявлено более 3900 аварийных и предаварийных искусственных сооружений общей протяженностью свыше 190 тысяч метров (потребность в финансировании составляет свыше 370 млрд рублей), 486 путепроводов через железнодорожные пути (общий объем финансирования - свыше 340 млрд рублей), а также крупные и важные для формирования транспортного каркаса страны объекты в 21 регионе (общая потребность в средствах федерального бюджета с 2020 года составляет 415 млрд рублей). "Общий объем финансирования приоритетных мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту соответствующих объектов на период 2020-2024 годов составляет ориентировочно 507 миллиардов рублей", - сообщили в минтрансе.

В программу включены разделы по строительству новых мостов, по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту находящихся в аварийном и предаварийном состоянии мостов и путепроводов, а также по строительству автодорожных путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей и автотрасс. Формировали программу на основании предложений регионов.