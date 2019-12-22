На Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды

Жители трех городов - Новороссийск, Геленджик и Крымск - остались 22 декабря без воды из-за крупной аварии на магистральном участке Троицкого группового водопровода. Прорыв произошел минувшей ночью в районе хутора Новотроицкий Крымского района.

"Аварию устраняют бригады ремонтно-эксплуатационного управления "Троицкий групповой водопровод" ГУП Краснодарского края "Кубаньводкомплекс", - сообщил на своей странице в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь.

Как выяснилось, в зоне ограничения подачи воды оказались четыре населенных пункта трех муниципальных образований с населением порядка 160 тысяч человек. Для ликвидации последствии происшествия организована работа оперативного штаба. "По предварительным оценкам специалистов "Кубаньводкомплекса" и "Водоканала" в Новороссийске, устранение аварии займет сутки, - сказал глава Новороссийска Игорь Дяченко. - Надеюсь на ваше понимание. Приношу извинения за эти неудобства, возникшие в выходной день", - добавил, обращаясь к жителям города-героя, мэр Новороссийска.

Аварии на Троицком групповом водоводе происходят постоянно. "Принято решение до 2023 года построить новую нитку Троицкого группового водопровода протяженностью более 50 километров", - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. - На это из краевого бюджета направим порядка четырех миллиардов рублей".

Строительство первой очереди водовода уже началось. Оно будет вестись на самом проблемном участке: в зоне от головных водозаборных сооружений в станице Троицкая до города Крымска. Протяженность первой очереди нового водовода составит 28 километров.