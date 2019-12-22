Новости

СМИ: Алексей Миранчук перейдет в "Манчестер Юнайтед" 13:41
В Ленобласти завели дело после массового ДТП на трассе "Скандинавия" 13:38
Ночной пожар в Лас-Вегасе назван худшим в истории "столицы азартных игр" 13:36
СК начал проверку после стрельбы у ресторана в Приморье 13:06
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции 13:06
Редчайший российский пикап выставили на продажу 12:53
В результате крупного ДТП в Гватемале погибли 22 человека 12:52
Один человек может находиться под завалами здания, рухнувшего в Омске 12:52
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском 12:35
На Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды 12:29
В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтехимическом заводе 12:10
СК завел дело после нападения подростков на полицейских в Апатитах 12:02
Названы вредные последствия чрезмерного употребления воды 11:50
В Уфе вблизи горевшего завода загрязнения воздуха не обнаружено 11:44
Опубликовано видео крупного пожара на нефтехимическом заводе в Уфе 11:35
В Уфе назвали вероятные причины пожара на нефтехимическом заводе 11:25
В Омске рухнуло одно из зданий комбикормового завода 11:25
Путин и Медведев отметили уникальный вклад Лео Бокерии в развитие медицины 11:20
В Архангельской области произошел пожар в доме престарелых 11:14
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана 11:02
Лавров: Россия не будет портить отношения с Китаем в угоду США 10:43
Гоша Куценко рассказал о своем желании стать президентом Украины 10:22
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима 10:05
УАЗ для пожарных. 1000-литровый резервуар для воды, тяговитый дизель 09:30
В Уфе на нефтехимическом заводе произошел пожар 09:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Жители трех городов - Новороссийск, Геленджик и Крымск - остались 22 декабря без воды из-за крупной аварии на магистральном участке Троицкого группового водопровода. Прорыв произошел минувшей ночью в районе хутора Новотроицкий Крымского района.

В Охе жители нескольких домов остались без тепла на трое суток

"Аварию устраняют бригады ремонтно-эксплуатационного управления "Троицкий групповой водопровод" ГУП Краснодарского края "Кубаньводкомплекс", - сообщил на своей странице в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь.

Как выяснилось, в зоне ограничения подачи воды оказались четыре населенных пункта трех муниципальных образований с населением порядка 160 тысяч человек. Для ликвидации последствии происшествия  организована работа оперативного штаба. "По предварительным оценкам специалистов "Кубаньводкомплекса" и "Водоканала" в Новороссийске, устранение аварии займет сутки, - сказал глава Новороссийска Игорь Дяченко. - Надеюсь на ваше понимание. Приношу извинения за эти неудобства, возникшие в выходной день", - добавил, обращаясь к жителям города-героя, мэр Новороссийска.

За сутки в Охе поступило 215 жалоб об отсутствии тепла в квартирах

Аварии на Троицком групповом водоводе происходят постоянно. "Принято решение до 2023 года построить новую нитку Троицкого группового водопровода протяженностью более 50 километров", - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. - На это из краевого бюджета направим порядка четырех миллиардов рублей".

Строительство первой очереди водовода уже началось. Оно будет вестись на самом проблемном участке: в зоне от головных водозаборных сооружений в станице Троицкая до города Крымска. Протяженность первой очереди нового водовода составит 28 километров.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Опубликовано видео крупного пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
Американские СМИ отметили превосходство российской артиллерии
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по "Северному потоку-2"
Козак: Все риски по работе ГТС Украины теперь несет "Нафтогаз"
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима