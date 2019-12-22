Россияне заняли второе место в чемпионате мира по 10 танцам

В субботу, 21 декабря, в новом концертом зале "Екатеринбург-Экспо" прошел чемпионат мира по десяти танцам среди профессионалов Всемирного танцевального совета (WDC). На паркет вышли мастера из России, Великобритании, китайского Тайбэя, Новой Зеландии, США, Финляндии, ЮАР и Японии.

В программе десяти танцев исполнители показали зрителям европейские и латиноамериканские танцы. Победу одержали представители Финляндии Яаак Вайнонен и Тина Туликалио из Финляндии, бывшие чемпионами мира по десяти танцам в 2016 году.

Второе место досталось российской паре Николаю Говорову и Евгении Толстой, которые уже имеют в своем активе победы на мировом первенстве. Однако на этот раз они все же уступили финской паре.

Третий результат у пары из США - Андрея Кисуна и Анны Иволговой.