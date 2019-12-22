В Челябинске детям вручили просроченные новогодние подарки

Воспитанникам одного из дошкольных учреждений Ленинского района Челябинска преподнесли наборы новогодних сладостей с истекшим сроком годности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

По информации ведомства, инцидент произошел не по вине детского сада. Родители одной из групп самостоятельно скинулись и купили сладкие подарки у поставщика, которого выбрали. Сам продавец уверяет, что все конфеты были свежие, однако родители доказывают обратное.

В результате продавец вручил детям еще по одному набору сладостей. К ней у родителей претензий уже не было.