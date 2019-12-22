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22.12.2019 20:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинске детям вручили просроченные новогодние подарки

Текст: Константин Балагаев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Воспитанникам одного из дошкольных учреждений Ленинского района Челябинска преподнесли наборы новогодних сладостей с истекшим сроком годности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

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По информации ведомства, инцидент произошел не по вине детского сада. Родители одной из групп самостоятельно скинулись и купили сладкие подарки у поставщика, которого выбрали. Сам продавец уверяет, что все конфеты были свежие, однако родители доказывают обратное.

В результате продавец вручил детям еще по одному набору сладостей. К ней у родителей претензий уже не было.

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