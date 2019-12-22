В Челябинске мужчину заподозрили в убийстве новорожденного сына

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который подозревается в убийстве своего месячного сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По информации правоохранителей, трагедия произошла вечером 19 декабря в Ленинском районе областной столицы. Пьяный 29-летний мужчина находился со своим малолетним сыном в квартире. Ребенок сильно кричал, что вывело мужчину из себя. Он несколько раз ударил мальчика и бросил его на пол. Травмы оказались смертельными.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего УК РФ. Мужчина задержан, следствие направило в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.