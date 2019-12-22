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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по ХМАО.

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По данным ведомства, вечером 21 декабря мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил дома свою малолетнюю дочь. Он нанес ей множество ударов по голове и телу, в результате чего девочка скончалась на следующий день.

Сейчас подозреваемого задержали. С ним работают следователи, выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе и условия, в которых проживала и воспитывалась погибшая девочка. В отношении отца возбудили уголовное дело по ч 2 ст 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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