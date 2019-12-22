Самое главное, это покупать пиротехнику в специализированных торговых точках и ни в коем случае не в местах несанкционированной торговли. Ведь это товар особо повышенной опасности.

При покупке нужно внимательно рассмотреть изделие. На нем должна быть информация, к какому классу опасности он относится. Если класс опасности от 1 до 3, то изделие может реализовываться без лицензии, а если класс опасности от 4 до 5, то только с лицензией.

Продавец должен предъявить свой сертификат о том, что он прошел обучение и аттестован для работы с пиротехническими изделиями - это гарантия того, что он проинструктирован, как безопасно обращаться с подобным товаром и сможет грамотно проконсультировать покупателя.

Но бумаги и документы - это только полдела. Обязательно внимательно рассмотрите сам товар. Если он имеет залежалый вид, если нарушена целостность упаковки, либо он мятый, деформированный, отсыревший, откажитесь от его покупки, даже если он кажется вам недорогим. На упаковке должна быть информация о сроке годности изделия, рекомендации по его использованию, о его производителе с адресом и телефоном. И обязательно должен стоять сертификационный знак.

Не убедившись в том, что понравившееся вам изделие имеет все эти гарантии вашей безопасности, не покупайте его.