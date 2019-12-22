В течение пяти лет Россия прокачает через Украину в Европу не менее 225 млрд кубометров газа. Об этом договорились стороны на переговорах в Минске 20 декабря. Компромисс в долгом газовом споре двух стран найден.

"Газпром" и "Нафтогаз" договорились о размере оплаты услуг по организации транзита газа по территории Украины. "Тариф какой-то будет в соответствии с законодательством Украины, которое сегодня соответствуют требованиям европейского законодательства. Будет установлен Украиной, регулятором, до конца года", - сказал вице-премьер Дмитрий Козак (цитата по РИА Новости). По его словам, теперь все риски по тарифам, регуляторике и работе газотранспортной системы (ГТС) Украины будет нести "Нафтогаз".

Объемы транзита российского газа через Украину составят в 2020 году 65 млрд кубометров, в 2021-2024 годах - 40 млрд кубометров в год

Украинская компания оказывает "Газпрому" услуги по доставке газа европейским потребителям и, соответственно, отвечает за качество этих услуг. Все риски, связанные с тарифным, законодательным регулированием и функционированием ГТС, - это теперь вопрос взаимодействия "Нафтогаза" и официального Киева. Российская компания должна лишь обеспечить доставку оговоренного объема газа до украинской части трубы и вовремя расплачиваться за предоставляемые услуги, стоимость которых стороны не раскрыли, сославшись на коммерческую тайну.

Объемы транзита российского газа через Украину составят в 2020 году 65 млрд кубометров, в 2021-2024 годах по 40 млрд кубометров в год. Решение также компромиссное. Киев добивался сохранения транзита на текущем (в 2018 году 86,8 млрд кубометров) или чуть ниже уровне. Наша страна хотела сократить его до минимума. После запуска "Турецкого потока" и "Северного потока-2" это означало уменьшение прокачки российского газа через украинскую территорию до 30 млрд кубометров в год с последующим снижением этого показателя. Причем, как подчеркнул эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев, "для нормального функционирования ГТС Украины через трубопровод должно проходить не меньше 30 млрд кубометров газа в год".

Сам договор планируют заключить на пять лет с возможностью дальнейшей пролонгации. Как известно, изначально Россия настаивала на краткосрочном контракте (1-2 года), а Киев стремился заключить очередное десятилетнее соглашение. В результате получилось нечто среднее, устраивающее обе стороны.

"Думаю, что в целом решение сбалансированное. Теперь в течение недели его нужно имплементировать. Тогда удастся избежать транзитного кризиса с печальными последствиями для всех участников переговорного процесса", - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Дмитрий Козак отметил, что Россия и Украина смогут вернуться к вопросу продления транзита после 2024 года. Если принятая схема будет работать, то речь может идти и о более долгосрочном контракте, уточнил вице-премьер.

Стороны пришли к соглашению и по многочисленным взаимным претензиям. Иски, по которым еще не принято окончательное решение суда, аннулируются. При этом "Газпром" обязался выполнить вердикт Стокгольмского арбитража и выплатить "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов. С другой стороны, достигнута договоренность, что "Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензий Антимонопольного комитета Украины к российской компании. По ним с учетом пени сумма штрафа почти достигла отметки 7,5 млрд долларов. Все выплаты, отзыв исков и подписание мирового соглашения планируется провести 29 декабря уходящего года.

"Проигравших и победителей здесь нет. Все решения - результат компромисса. Требования сторон друг к другу в течение года постоянно росли и, в конце концов, стали абсолютно невыполнимыми. Зато появился простор для взаимных уступок, которые сгладили жесткий переговорный процесс", - подчеркнул Алексей Калачев.

Наконец, последний важнейший вопрос связан с прямыми поставками российского газа на Украину. По нему никаких договоренностей не достигнуто. Как сообщил Дмитрий Козак, Россия и Украина могут вернуться после новогодних праздников к рассмотрению вопроса о возобновлении прямых поставок газа на Украину.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, возможно возобновление прямых поставок по ценам на основе немецкого газового хаба NCG, находящегося в Германии недалеко от границы с Чехией и Австрией. При минимальных ценах на "голубое топливо", как было в 2019 году, для Украины в этом будет несомненная выгода. Но если цены поползут вверх, то Киев может больше потерять, нежели получить.