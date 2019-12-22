Новости

Сирийская армия отбила атаку сотни боевиков в Идлибе 22:46
Федерация бокса России готова провести бой Кадырова и Емельяненко 22:24
В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании 22:15
ГИБДД изучит видео съемок клипа, ставших причиной пробок в Москве 22:09
Сейм Польши одобрил противоречивую судебную реформу несмотря на протесты 21:54
В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь 20:37
Генконсульство РФ: Данных о пострадавших в Чикаго россиянах не поступало 20:27
В Челябинске детям вручили просроченные новогодние подарки 20:10
Ушел из жизни французский кутюрье Эмануэль Унгаро 20:05
В Уфе полностью потушили пожар на нефтехимическом заводе 20:04
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских 19:34
Бюст Петра Чайковского вернулся в Гевандхауз Лейпцига 19:15
Фильмы "Т-34" и "Одесса" лидируют в номинациях на премию "Золотой Орел" 18:56
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП 18:50
Если хочется легенду: покупаем 25-летний Mercedes-Benz W124 18:30
Главу полиции Армянска задержали за производство суррогатного алкоголя 18:12
На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов из команды соперника 18:01
Космический корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико 17:56
Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону 17:23
"Милан" проиграл "Аталанте" со счетом 0:5 17:21
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 17:12
Ученые: Работа на "позитиве" увеличивает производительность труда 17:06
Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия 17:04
На домашней вечеринке в Чикаго расстреляны 13 человек 16:57
В Уфе по факту пожара на нефтехимическом заводе завели уголовное дело 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 21:23
Рубрика: Спорт

Утонули в лыжне

Сборная России провалила этап Кубка мира в дождливом Анси
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8047)
Сборная России неудачно выступила на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. В шести гонках наши остались без призов. 22 декабря в мужском масс-старте лучшим из наших стал Александр Логинов, показавший 11-й результат, а у женщин с шестым временем - Екатерина Юрлова-Перхт.
Даже быстрый Александр Логинов в Анси проигрывал чистым ходом непривычно много. Фото: РИА Новости Даже быстрый Александр Логинов в Анси проигрывал чистым ходом непривычно много. Фото: РИА Новости
Даже быстрый Александр Логинов в Анси проигрывал чистым ходом непривычно много. Фото: РИА Новости

Результаты россиян на двух первых этапах давали повод для воодушевления. Три подиума у мужчин, два - у женщин: казалось, болельщики имеют все основания рассчитывать на медали и в Анси. Но все надежды оказались смыты французским дождем. В плюс 12 лыжи наших биатлонистов оказались неконкурентоспособными: удивили не столько невысокие финишные позиции россиян, сколько гигантские отставания наших от лидеров по скорости на трассе. Тот же Логинов при абсолютно чистой стрельбе в спринте уступил победителю 44 секунды. А в масс-старте его проигрыш "ногами" лидеру составил 1 минуту и 47 секунд. У других парней дела еще хуже.

Фото: РИА Новости
Писеев: Борьба в женском одиночном катании на ЧР будет серьезнейшей

Понятно, что велик соблазн кивнуть в сторону сервисменов, что некоторые из россиян и делали. Логинов вообще сомневался, стоит ли выходить на масс-старт, чтобы мучиться на трассе.

Впрочем, вешать всех собак на сервис тоже было бы неправильно. Во-первых, лучшие из наших девушек на лыжи вообще не грешили. Светлана Миронова в спринте стала четвертой, а в пасьюте ее традиционно подвела стрельба. Лариса Куклина, наоборот, в гонке преследования была хороша, прорвавшись с 28-го места на 14-е.Во-вторых, работа сервис-службы ограничена объективными факторами: количеством сервисменов, отсутствием штайншлифт-машины и т.д. В-третьих, тот же Матвей Елисеев откровенно признавался, что смертельно устал, и дело вовсе не в лыжах. Не рановато ли лидер сборной жалуется на физическое состояние? Есть подозрение, что и результаты тех же Дмитрия Малышко и Эдуарда Латыпова вряд ли резко подскочили бы, получи они первоклассно подготовленные лыжи. К слову, оба биатлониста вкупе с Евгением Гараничевым по правилам Союза биатлонистов России не отобрались в сборную на январские этапы Кубка мира. Однако тренерским решением все они остались в команде.

Спорт Биатлон

Главное сегодня

Сирийская армия отбила атаку сотни боевиков в Идлибе
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Лавров: Русофобия со стороны НАТО зашкаливает
Орешкин рассказал, когда Россия и Беларусь отменят роуминг
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции