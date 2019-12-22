Сборная России неудачно выступила на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. В шести гонках наши остались без призов. 22 декабря в мужском масс-старте лучшим из наших стал Александр Логинов, показавший 11-й результат, а у женщин с шестым временем - Екатерина Юрлова-Перхт.

Результаты россиян на двух первых этапах давали повод для воодушевления. Три подиума у мужчин, два - у женщин: казалось, болельщики имеют все основания рассчитывать на медали и в Анси. Но все надежды оказались смыты французским дождем. В плюс 12 лыжи наших биатлонистов оказались неконкурентоспособными: удивили не столько невысокие финишные позиции россиян, сколько гигантские отставания наших от лидеров по скорости на трассе. Тот же Логинов при абсолютно чистой стрельбе в спринте уступил победителю 44 секунды. А в масс-старте его проигрыш "ногами" лидеру составил 1 минуту и 47 секунд. У других парней дела еще хуже.

Понятно, что велик соблазн кивнуть в сторону сервисменов, что некоторые из россиян и делали. Логинов вообще сомневался, стоит ли выходить на масс-старт, чтобы мучиться на трассе.

Впрочем, вешать всех собак на сервис тоже было бы неправильно. Во-первых, лучшие из наших девушек на лыжи вообще не грешили. Светлана Миронова в спринте стала четвертой, а в пасьюте ее традиционно подвела стрельба. Лариса Куклина, наоборот, в гонке преследования была хороша, прорвавшись с 28-го места на 14-е.Во-вторых, работа сервис-службы ограничена объективными факторами: количеством сервисменов, отсутствием штайншлифт-машины и т.д. В-третьих, тот же Матвей Елисеев откровенно признавался, что смертельно устал, и дело вовсе не в лыжах. Не рановато ли лидер сборной жалуется на физическое состояние? Есть подозрение, что и результаты тех же Дмитрия Малышко и Эдуарда Латыпова вряд ли резко подскочили бы, получи они первоклассно подготовленные лыжи. К слову, оба биатлониста вкупе с Евгением Гараничевым по правилам Союза биатлонистов России не отобрались в сборную на январские этапы Кубка мира. Однако тренерским решением все они остались в команде.