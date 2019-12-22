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Рубрика: В мире

Сейм Польши одобрил противоречивую судебную реформу несмотря на протесты

Текст: Диана Ковалева

Сейм Польши принял законопроект о реформе судебной системы, которая на протяжении вот уже нескольких лет вызывает разногласия в стране. Поляки уверены: авторы документа из правящей партии "Право и справедливость" хотят без малого "прикарманить" судебную власть, посадить ее на цепь и зачистить от "неугодных". Власти же призывают не драматизировать и обещают положить конец превышению полномочий со стороны служителей Фемиды. За соответствующие изменения в судебной системе проголосовали 233 депутата Сейма, 203 высказались против, а 10 воздержались. Теперь документ отправится на рассмотрение в Сенат, а оттуда - на стол к президенту Анджею Дуде. После оглашения результатов голосования по проекту общественность вышла на улицы городов Польши с многотысячными акциями протеста.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Согласно плану реформы, судей могут начать привлекать к дисциплинарной ответственности или даже увольнять за действие или, наоборот, бездействие, которые можно будет расценить как создающие препятствия функционированию судебной системы. Помимо этого, судьи должны будут отчитываться от том, какую партию они поддерживают и какими соцсетями пользуются. По мнению правящей фракции, такие изменения стране необходимы, так как они помогут "защитить основы демократического государства" и дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия и ищут лазейки в законодательстве. Однако, как утверждают противники реформы, на самом деле руководство страны просто хочет подчинить судебную власть исполнительной и избавиться от тех, чье мнение расходится с официальной позицией правительства. По словам депутата оппозиционной фракции "Гражданская платформа" Бориса Будки, правящая партия хочет принять самый настоящий "закон-намордник".

Предотвратить голосование по законопроекту пытались многие, начиная с польской оппозиции, предпринявшей попытку заблокировать рассмотрение документа, и заканчивая Европейской комиссией, которая просила польские власти заморозить обсуждения и сначала провести консультации с Европейской комиссией за демократию через право и всеми заинтересованными сторонами в стране. Хоть как-то повлиять на позицию правительства пытался и Верховный суд, который выразил мнение, что из-за реформы Польша может лишиться членства в Европейском союзе. "Противоречие между европейским законодательством и законодательством Польши, которое инициируют авторы законопроекта, вероятнее всего, приведет к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушений обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге - к необходимости покинуть Европейский союз", - говорится в заявлении Верховного суда.

Однако нынешние власти Польши, похоже, совсем не пугают подобные прогнозы, потому что нарушить законодательство Евросоюза они собираются уже отнюдь не в первый раз. В прошлом году руководство страны лишь под большим давлением Брюсселя, запустившего против Варшавы санкционную процедуру, отменило пункт той же самой судебной реформы, касающийся снижения пенсионного возраста судей Верховного суда с 70 до 65 лет. По мнению Люксембургского суда, это положение нарушало принцип несменяемости судей и их независимости.

В мире Европа Польша

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