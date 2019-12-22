Подрядчик газопровода "Северный поток-2" швейцарская компания Allseas приостановила укладку труб по дну Балтийского моря из-за санкций США. Окончательно остановить строительство Штатам не под силу, это признают даже в Вашингтоне, но серьезно его затормозить санкции могут.

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой газопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие исполнить такие работы.

У России есть морские суда, способные выполнить укладку труб вместо швейцарских

Реакция Европы не заставила себя ждать. Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц сказал, что санкции против со стороны США являются вмешательством во внутренние дела Европы и вызывают непонимание. Правда, дальше заявлений дело не пошло, но на чьей стороне в этом конфликте крупнейшие экономики ЕС, не вызывает сомнений.

Как сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак, Минфин США и европейские партнеры проекта обсудят санкции в отношении газопровода. По его словам, консультации должны помочь понять, что означают введенные ограничения для европейских компаний, участвующих в реализации проекта. "Они сформулированы недостаточно четко. После того как закончатся консультации, мы поймем суть этих санкций: когда они наступают, в каком объеме", - отметил вице-премьер (цитата по "Интерфакс").

Поскольку санкции не были неожиданностью, "Северный поток-2" после получения разрешения от Дании строился ускоренными темпами. Длина недостроенного участка (учитывая две нитки газопровода) составляет около 130-150 км. Сейчас в Балтийском море усилились шторма, и на прокладку оставшейся части газопровода даже без санкций потребовалось бы пару месяцев или больше.

Allseas сильно связана с американскими нефтегазовыми проектами в Мексиканском заливе, и попадать под санкционную машину Вашингтона ей совсем не с руки. Как только о запретах США было официально объявлено, работы сразу же прекратились. Компания обратилась за юридическими, техническими и экологическими консультациями по поводу сворачивания своей деятельности на российском проекте.

Эксперты уверены, что полностью остановить его не удастся, только затормозить. "Строительство получится задержать максимум на несколько месяцев. Но возможно, что при более решительных действиях европейцев задержка будет минимальной", - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

У "Газпрома" есть трубоукладчик "Академик Черский", но судно сейчас в Находке и сможет прибыть на место работ не ранее чем через месяц. "В перспективе можно купить суда такого класса и создать собственного подрядчика, над которым не будут дамокловым мечом висеть санкции США. Однако даже в этом случае строительство затянется. Ввод газопровода может длиться вплоть до конца 2020 года", - считает эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев.

Впрочем, благодаря строительству сухопутных газопроводов в Европе Россия сейчас меньше связана регуляторными ограничениями ЕС. Спало напряжение и после заключения Россией и Украиной соглашения по транзиту газа. Но это не означает, что Европа согласна сидеть и дальше в страхе, что поставки газа могут прерваться из-за очередных политических разногласий. А значит, "Северный поток-2" будет достроен. Просто отпала необходимость спешки.