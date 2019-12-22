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Рубрика: В мире

Сирийская армия отбила атаку сотни боевиков в Идлибе

Вооруженные силы Сирии отразили нападение сотни террористов из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрешена в РФ - прим. "РГ"). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Боренкова.

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Как стало известно, боевики предприняли попытку прорвать оборону сирийской армии в районе Карратин-эль-Кебира в провинции Идлиб.

В атаке террористов участвовал также заминированный бронеавтомобиль. Его удалось уничтожить артиллерийскими залпами.

В результате столкновения погибли шесть сирийских военных, боевики понесли значительные потери.

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