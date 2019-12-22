Новости

Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира во Франции 15:14
Умер советский актер и режиссер Болот Шамшиев 14:48
Лондон дал добро на поглощение оборонного гиганта американским инвестором 14:48
Российскому авторынку предрекли очередной кризис 14:32
Новейший ракетоносец России впервые показали сверху 14:31
В Уфе начали проверку по факту пожара на заводе 14:30
Число пострадавших в ДТП под Красноярском увеличилось до 10 человек 14:13
В Омске из-под завалов рухнувшего здания извлекли тело погибшего 13:53
Джордж Лукас проигнорировал премьеру новых "Звездных войн" 13:50
СМИ: Алексей Миранчук перейдет в "Манчестер Юнайтед" 13:41
В Ленобласти завели дело после массового ДТП на трассе "Скандинавия" 13:38
Ночной пожар в Лас-Вегасе назван худшим в истории "столицы азартных игр" 13:36
СК начал проверку после стрельбы у ресторана в Приморье 13:06
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции 13:06
Редчайший российский пикап выставили на продажу 12:53
В результате крупного ДТП в Гватемале погибли 22 человека 12:52
Один человек может находиться под завалами здания, рухнувшего в Омске 12:52
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском 12:35
На Кубани из-за аварии жители трех крупных городов остались без воды 12:29
В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтехимическом заводе 12:10
СК завел дело после нападения подростков на полицейских в Апатитах 12:02
Названы вредные последствия чрезмерного употребления воды 11:50
В Уфе вблизи горевшего завода загрязнения воздуха не обнаружено 11:44
Опубликовано видео крупного пожара на нефтехимическом заводе в Уфе 11:35
В Уфе назвали вероятные причины пожара на нефтехимическом заводе 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 13:41
Рубрика: Спорт

СМИ: Алексей Миранчук перейдет в "Манчестер Юнайтед"

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук привлек внимание "Манчестер Юнайтед". По информации Tuttomercatoweb, 24-летний футболист продолжит карьеру в Англии.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
"Ювентус" готов заплатить 20 миллионов евро за Алексея Миранчука

Сумма трансфера Миранчука может составить около 40 миллионов евро. Это на пять миллионов больше той суммы, которую летом 2018 года заплатил "Монако" за еще одного россиянина - Александра Головина. Таким образом, в случае перехода в "МЮ", Алексей станет самым дорогим отечественным игроком в истории.

Помимо английского суперклуба в приглашении Миранчука заинтересованы несколько итальянских команд. Наиболее предметный интерес проявляет "Ювентус". Напомним, что Алексей дважды отличился в двух матчах против "Старой синьоры" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Помимо туринского клуба, подписать его хотят "Лацио" и "Милан".

Что касается позиции "Локомотива", то главный тренер "красно-зеленых" Юрий Семин неоднократно подчеркивал: если москвичи и отпустят Миранчука, то только в европейский топ-клуб. Контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2021 года.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" Футбольные трансферы

Главное сегодня

Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов
В Уфе начали проверку по факту пожара на заводе
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции
Американские СМИ отметили превосходство российской артиллерии
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима