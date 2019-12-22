СМИ: Алексей Миранчук перейдет в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук привлек внимание "Манчестер Юнайтед". По информации Tuttomercatoweb, 24-летний футболист продолжит карьеру в Англии.

Сумма трансфера Миранчука может составить около 40 миллионов евро. Это на пять миллионов больше той суммы, которую летом 2018 года заплатил "Монако" за еще одного россиянина - Александра Головина. Таким образом, в случае перехода в "МЮ", Алексей станет самым дорогим отечественным игроком в истории.

Помимо английского суперклуба в приглашении Миранчука заинтересованы несколько итальянских команд. Наиболее предметный интерес проявляет "Ювентус". Напомним, что Алексей дважды отличился в двух матчах против "Старой синьоры" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Помимо туринского клуба, подписать его хотят "Лацио" и "Милан".

Что касается позиции "Локомотива", то главный тренер "красно-зеленых" Юрий Семин неоднократно подчеркивал: если москвичи и отпустят Миранчука, то только в европейский топ-клуб. Контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2021 года.