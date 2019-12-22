Новости

Актриса из "Счастливы вместе" Бочкарева пошла под суд за наркотики 16:46
Москву и Подмосковье накрыл густой туман 16:39
Бельгийский суд вынес приговор за геноцид в Руанде 16:30
В Челябинске мужчину заподозрили в убийстве новорожденного сына 16:29
В сериале по "Кэрри" Кинга героиня будет трансгендером или чернокожей 16:22
Незамерзайка своими руками: получится ли сэкономить? 16:17
В Охе возобновили подачу тепла в большинство квартир 16:15
Орешкин рассказал, когда Россия и Беларусь отменят роуминг 16:12
В Испании разыграли главную лотерею года 16:10
Водителей предупредили о перекрытиях центра Москвы в праздники 16:07
Лавров объяснил, что стоит за отказом Зеленского от разведения сил 15:57
СМИ: Макрон отказался от положенной ему пенсии 15:54
Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира во Франции 15:14
Умер советский актер и режиссер Болот Шамшиев 14:48
Лондон дал добро на поглощение оборонного гиганта американским инвестором 14:48
Российскому авторынку предрекли очередной кризис 14:32
Новейший ракетоносец России впервые показали сверху 14:31
В Уфе начали проверку по факту пожара на заводе 14:30
Число пострадавших в ДТП под Красноярском увеличилось до 10 человек 14:13
В Омске из-под завалов рухнувшего здания извлекли тело погибшего 13:53
Джордж Лукас проигнорировал премьеру новых "Звездных войн" 13:50
СМИ: Алексей Миранчук перейдет в "Манчестер Юнайтед" 13:41
В Ленобласти завели дело после массового ДТП на трассе "Скандинавия" 13:38
Ночной пожар в Лас-Вегасе назван худшим в истории "столицы азартных игр" 13:36
СК начал проверку после стрельбы у ресторана в Приморье 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 15:54
Рубрика: В мире

СМИ: Макрон отказался от положенной ему пенсии

Текст: Юрий Когалов
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от полагающейся ему по истечении срока президентства пенсии. Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Как напоминает СМИ, право на ежемесячные выплаты положено ему по закону от 1955 года (в настоящее время - 5200 евро после вычета всех налогов). Однако, по словам одного из советников президента, тот не будет ее получать, так как считает, что он "должен действовать в соответствии с ситуацией в стране" и "подавать пример своим поведением". Ведь когда Макрон перестанет занимать высший пост в стране (в 2022 или 2027 году), его возраст будет все еще далек от пенсионного (64 года, согласно проводимой реформе). К тому же бывшие президенты вполне могут зарабатывать при помощи другой деятельности, читать лекции, писать книги, оказывать юридические консультации.

Макрон посчитал колониализм большой ошибкой Франции

Согласно пенсионной реформе, вызвавшей волну протестов по всей Франции, будет создана новая универсальная система пенсионного обеспечения, которая будет применяться и к самому Макрону, и всем тем, кто будет занимать пост президента после него. "Мы находимся в эпохе, когда выборные должностные лица должны быть образцовыми ", - заявили в Елисейском дворце.

По данным газеты, Макрон принял решение отказаться от пенсии после длительной консультации с сотрудниками своей администрации. Помимо пенсии он также намерен отказаться от гарантированного пожизненного поста в конституционном совете (за что также положены выплаты в размере 13,5 тысячи евро). Впрочем, тут он будет уже не первым. Аналогичным образом поступили его предшественники Франсуа Олланд и Николя Саркози.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Орешкин рассказал, когда Россия и Беларусь отменят роуминг
Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции
Американские СМИ отметили превосходство российской артиллерии
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима