СМИ: Макрон отказался от положенной ему пенсии

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от полагающейся ему по истечении срока президентства пенсии. Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Как напоминает СМИ, право на ежемесячные выплаты положено ему по закону от 1955 года (в настоящее время - 5200 евро после вычета всех налогов). Однако, по словам одного из советников президента, тот не будет ее получать, так как считает, что он "должен действовать в соответствии с ситуацией в стране" и "подавать пример своим поведением". Ведь когда Макрон перестанет занимать высший пост в стране (в 2022 или 2027 году), его возраст будет все еще далек от пенсионного (64 года, согласно проводимой реформе). К тому же бывшие президенты вполне могут зарабатывать при помощи другой деятельности, читать лекции, писать книги, оказывать юридические консультации.

Согласно пенсионной реформе, вызвавшей волну протестов по всей Франции, будет создана новая универсальная система пенсионного обеспечения, которая будет применяться и к самому Макрону, и всем тем, кто будет занимать пост президента после него. "Мы находимся в эпохе, когда выборные должностные лица должны быть образцовыми ", - заявили в Елисейском дворце.

По данным газеты, Макрон принял решение отказаться от пенсии после длительной консультации с сотрудниками своей администрации. Помимо пенсии он также намерен отказаться от гарантированного пожизненного поста в конституционном совете (за что также положены выплаты в размере 13,5 тысячи евро). Впрочем, тут он будет уже не первым. Аналогичным образом поступили его предшественники Франсуа Олланд и Николя Саркози.