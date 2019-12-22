СМИ: Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить Белый дом в начале следующего года. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

По данным источников издания, Джонсона пригласили посетить Соединенные Штаты с официальным визитом для обсуждения американо-британских торговых отношений после Brexit. Отмечается, что приглашение распространяется и на подругу премьера Керри Симондс.

По данным источников на Даунинг стрит, точные сроки визита пока не обсуждались. Однако по данным источника, близкого к Белому дому, обе стороны хотят, чтобы это произошло в начале 2020 года, уже рассматривался вариант середины января.

Газета также подчеркивает, что в Соединенном Королевстве не хотели бы, чтобы Джонсон оказался втянут в скандал вокруг импичмента Трампу, решение по которому Сенат должен принять в январе. Поэтому не следует ожидать визита премьера в США ранее февраля, пишет издание.