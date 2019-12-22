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Рубрика: В мире

Социал-демократ Миланович лидирует на выборах президента Хорватии

Текст: Андрей Васильев

Кандидат от социал-демократов и бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович после подсчета 91,4 процента голосов лидирует по итогам первого тура президентских выборов в этой балканской стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии Хорватии.

Фото: Mike Blake/ AP
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Миланович получает 29,64 процента голосов, опередив действующего правоцентристского президента Колинду Грабар-Китарович, которая была выдвинута кандидатом от правящего Хорватского демократического союза (ХДС). Она набирает 26,92 процента голосов. Независимый кандидат Мирослав Шкоро, популярный певец, пользующийся поддержкой консервативных и националистически настроенных избирателей, пока занимает третье место с 24,29 процента голосов.

Первые два из 11 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, выйдут во второй тур президентских выборов, которые состоятся 5 января 2020 года.

Должность президента Хорватии в значительной степени церемониальна, он не может налагать вето на законы, но имеет право решающего голоса в вопросах внешней политики и обороны. Президент Хорватии избирается на пять лет.

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