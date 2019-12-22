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22.12.2019 12:45
Рубрика: Общество

Специалисты рассказали об отношении россиян к искусственному интеллекту

Текст: Юлия Кривошапко
Россияне готовы доверять роботам доставку грузов и даже несложные медицинские манипуляции, но пока с опаской относятся к перспективе передвижения на автобусах, управляемых искусственным интеллектом. Об этом говорится в отчете Института национальных проектов и РВК.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Общий уровень технологического оптимизма населения можно охарактеризовать в диапазоне от "настороженного" до "умеренно позитивного".

К искусственному интеллекту и роботам благосклонны 54% россиян. Хотя отношение сильно зависит от того, о какой конкретно технологии и сфере ее применения идет речь. Например, наиболее спокойно люди будут чувствовать себя при получении товаров дроном или роботом (54%). Отношение к технологиям, от которых прямо зависит жизнь и здоровье людей (например, связанные с роботизированным хирургическим вмешательством, нейропротезированием), более настороженное. 40% граждан чувствовали бы себя относительно спокойно при пользовании постановке диагноза искусственным интеллектом, 39% - при проведении операции роботом, 37% - при вживлении чипа для восстановления слуха. При этом лишь 35% жителей страны не испытывали бы дискомфорта, пользуясь беспилотным автомобилем и всего 33% нормально бы восприняли идею передвижения на автобусе, управляемом искусственным разумом.

Фото: Istock
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"Большинство людей (не только в России) не очень хорошо представляют, что вообще такое искусственный интеллект, действительно ли он стоит за той или иной технологией, с которой они соприкасаются, или это просто маркетинговая формулировка", - рассуждает Юлия Рыжих, директор по маркетингу Just AI.

По ее мнению, это абсолютно нормально. Рядовому пользователю часто не так важно, как устроен, например, голосовой ассистент "Алиса", если она читает детям сказку на ночь и болтает с ними. Не все ли равно, что за нейронная сеть помогает вспомнить автора картины, просто проанализировав фото? Или как именно работает система распознавания лиц при поиске преступников? Какие алгоритмы машинного обучения использует бизнес при подборе релевантного для тебя товара? Доверие - это когда ты видишь, что конкретный сервис или девайс хорошо работают, и даже не задаешься вопросом, как именно, отмечает Юлия Рыжих. "Беспилотный автомобиль, конечно, вызывает у обывателя более стойкую ассоциацию с искусственным интеллектом. Но уровень доверия пока невысокий, ведь мы видим беспилотники только на тестовых полигонах, а не соприкасаемся с ними на дорогах", - указывает она.

Россияне вне городов-миллионников не избалованы высокими технологиями. Но российские компании, даже самые традиционные, сейчас активно внедряют инновационные решения, включая технологии искусственного интеллекта, в свой бизнес и в сферу обслуживания, поэтому постепенно люди будут привыкать к ним, более активно использовать и относиться с меньшим подозрением", - указывает Рыжих.

По прогнозам, доля искусственного интеллекта в мировом ВВП составит 2,6% в 2030 году. Для России развитие этого направления - приоритет. Оно выделено в отдельный федеральный проект в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Отвечать за него будут Минэкономразвития (там создается специальный департамент) и Сбербанк.

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