США официально создали Космические силы

Космические войска официально оформились в самостоятельный вид вооруженных сил (ВС) США. Этот процесс шел с марта 2018 года, когда президент Дональд Трамп дал соответствующее распоряжение. А в конце минувшей недели он, выступая на торжественной церемонии на военной базе в штате Мэриленд, росчерком пера положил начало истории Космических сил (КС) США, впервые с 1947 года изменив конфигурацию ВС, ранее включавших пять видов войск.

Военный бюджет страны на 2020 финансовый год, подписанный Трампом, выделяет космическим войскам 40 миллионов долларов. На фоне 738-миллиардных военных ассигнований эта сумма выглядит скромно, свидетельствуя, что пока проект по созданию новых войск все же на "младенческой" стадии. Численность персонала составит около 16 тысяч военных и гражданских служащих, что немного по сравнению с остальными пятью видами - Сухопутными силами, Военно-воздушными силами, Военно-морскими силами, Морской пехотой и Береговой охраной.

Новые КС создаются не с чистого листа, а на основе Космического командования ВВС США, которое теперь упразднено. Изначально планировалось, что КС будут переданы и те космические возможности, которые есть в составе сухопутных и военно-морских сил, но пока речь идет только о структурах ВВС. Вскоре новому виду войск выберут форму и символику. На данном этапе речь идет не об отправке военных "дяди Сэма" на боевое орбитальное дежурство, а о спутниковых технологиях. В США ведутся разработки как оборонительных, так и наступательных космических вооружений, но информация о них засекречена. В первую очередь это военные спутники, противоспутниковый потенциал, а также беспилотный космический самолет. Пока не ясно, будут ли эти разработки переданы в ведение новых КС.

В любом случае США не скрывают намерений милитаризовать космос, на который Трамп собирается распространить свою формулу "мир через силу". При подписании документа он дал понять, что речь идет не только о поддержке из космоса операций на земле, воде или в воздухе. "Космос - это новейшее измерение для ведения боевых действий, - сказал Трамп. - Американское превосходство в космосе жизненно важно".

США не скрывают намерений милитаризовать космос

Все это преподносится под классическим для Америки соусом угроз со стороны растущего потенциала России и Китая, ведь лучшего способа объяснить налогоплательщикам очередной рост военных расходов пока не придумано. Американские военные регулярно бьют тревогу по этому поводу. В прошлом месяце агентство Bloomberg опубликовало выдержки из доклада разведсообщества США, в котором нагнетались страхи о противоспутниковых возможностях России и Китая.

"Ястребы" в Вашингтоне сетуют, что эти возможности якобы ограничивают свободу действий США в космосе, с чем те мириться не намерены. Трамп призвал добиться "превосходства на абсолютной высоте".

Главой КС США назначен генерал Джон Реймонд, которому в этом качестве теперь положено кресло за столом Комитета начальников штабов. Он заявил, что "КС обеспечат конкуренцию, сдерживание и победу с позиции силы, обеспечивая нашу жизнь и национальную безопасность".

Между тем, многие комментаторы отмечали, что формирование американских КС, особенно с упором на соперничество с Россией и КНР, создает угрозу милитаризации космоса и новой гонки вооружений. Тревогу экспертов вызывает и то, что правовое регулирование космоса находится в зачаточном состоянии, а США не проявляют никакого интереса к разработке таких механизмов, не желая связывать себе руки. Пока Договор о космосе 1967 года запрещает размещение только оружия массового поражения на орбите Земли, но никаких ограничений на обычные вооружения не существует, как нет и четкого определения того, что такое космическое оружие. Более того, США системно голосуют против предложений России в ООН принять документы о неразмещении оружия в космическом пространстве.

Налицо стремление американских деятелей рассматривать космос как свою эксклюзивную территорию и насаждать там свой порядок в духе "культуры Кольта". Ведь свобода владения и применения оружия, закрепленная в Конституции США, является одним из краеугольных камней мировоззрения американцев, их подходов к защите личной свободы и территории. Так и в космосе США, похоже, не примелют никаких ограничений на размещение своих вооружений, которыми намерены отстаивать там свободу своих действий.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"