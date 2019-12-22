Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня. Об этом свидетельствует служебная переписка между представителем АБУ и Пентагоном, обнародованная НПО "Центр за честность в публичной политике".

"Президент запросил данные по поводу выделения средств. Мне было поручено связаться с кем-нибудь (ответственным за это - прим. "РГ") для получения большей информации", - написал Пентагону сотрудник АБУ Майкл Даффи. При этом отмечается, что Трамп отдал подобное распоряжение после того, как прочитал соответствующую статью в газете Washington Examiner.

Из опубликованной переписки также следует, что 25 июля, спустя около полутора часов после телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, Даффи написал Пентагону следующее: "На основании полученных мною указаний и в связи с планами администрации пересмотреть помощь Украине, включая военное содействие, пожалуйста, придержите (выполнение - прим. "РГ") любых дополнительных обязательств Пентагона по данным средствам". При этом Даффи просил сохранить конфиденциальность информации, учитывая "деликатный характер запроса".

Напомним, что июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским стал поводом для импичмента главе Белого дома. Демократы обвинили лидера США в давлении на президента другой страны на том основании, что Трамп якобы попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.