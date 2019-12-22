И двух недель не прошло с момента раскрытия убийства украинского журналиста Шеремета, как событие, казавшееся сенсационным, стало для Украины информационной рутиной. За прочими ежедневными скандалами и сенсациями - вроде столкновений полиции и радикалов на почве земельной реформы - оно явно отошло на второй план. Эту отсрочку доминирующее националистическое меньшинство использовало для активной обороны. На разные голоса в крупнейших СМИ доказательная база, озвученная МВД, была поставлена под сомнение. Было заявлено, что задержанных "героев АТО" оклеветали. Националисты уже пошли в наступление: блокируют суды и угрожают прокурорам. Дополняет картину морального распада общества тот факт, что среди коллег и друзей Шеремета нашлись люди, завуалированно, а то и открыто оправдывающие его убийц.

Сегодня Юлия Кузьменко, сорокалетняя детский кардиолог с позывным "Лиса", - новая звезда украинских патриотов. Ради того, чтобы вызволить ее из здания суда, где рассматривалась апелляция на меру пресечения - арест до 8 февраля, несколько десятков "активистов" блокировали и штурмовали зал заседаний, устроив там погром. Они угрожали судьям и прокурорам, а также членам их семей, но ни один из погромщиков не был за это задержан полицией. "Женщина, спасающая детские жизни, не могла убить Шеремета", - разносится по украинским социальным сетям эмоциональный тезис с призывом попутно не забывать о презумпции невиновности. Однако многое в биографии "Лисы" говорит о том, что все было так, как рассказали следователи, и по-другому быть не могло. Потому что почва для превращения врача в убийцу на Украине есть.

Например, не стоит думать, что украинская медицина далека от политики: попечительский совет государственной клиники "Охматдет" ("Охрана материнства и детства"), той самой, где работала Кузьменко, возглавляет яростная нацистка, экс-депутат Рады Оксана Корчинская - жена главаря запрещенной в России экстремистской организации "Братство". Они с "Лисой" хорошо знакомы, и сегодня Корчинская в первых рядах ее адвокатов. Точно так же блюдут патриотическую линию, помогают "волонтерам и ветеранам АТО", руководители других известных клиник, что в масштабах страны становится проблемой: "патриоты" вытесняют из больниц профессионалов, уезжающих за границу. Такую политику завела бывший министр здравоохранения Украины из США, наследница бежавших за океан бандеровцев, Ульяна Супрун. Сам брифинг в МВД она назвала "шоу" и "показательным судилищем", морально поддержав подозреваемых в убийстве Шеремета. Собственно, Кузьменко не первый украинский врач-убийца: еще в 2016 году - в те же дни, когда Кузьменко подложила бомбу под автомобиль Шеремета - СК РФ завел уголовное дело против украинского врача-реаниматолога Александра Чернова. Тот рассказывал в СМИ, как незаметно убивал раненых ополченцев. Но на Украине у него даже не отобрали врачебную лицензию.

Сегодня Юлия Кузьменко, сорокалетняя детский кардиолог с позывным "Лиса", - новая звезда украинских патриотов

Поэтому не стоит удивляться, что женщина, аплодировавшая гибели бойцов "Беркута", нашедшая сомнительное женское счастье в окружении боевиков и волонтеров на передовой и там же получившая вкус к войне и мародерству, сегодня призывает обстреливать из "Града" Киев. К этому подталкивает ее поломанная "майданом" и украинским национализмом психика. Впрочем, там, где речь идет о защите жизни и свободы, украинские националисты рациональны и изворотливы. Это их свойство описывали сотрудники МГБ, искоренявшие семьдесят лет назад бандитское подполье на Украине. Так, сегодня Кузьменко пишет письма матери Шеремета, но не с извинениями за убийство - свое участие она наотрез отрицает, ей "за державу обидно": "Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти Вашего сына сейчас делают шоу с нашим участием. Извините нашу страну и за это". И десятки СМИ разносят этот текст по Украине, рисуя "Лисе" имидж невинно пострадавшей "за Украину". Тех, кто видит в происходящем все признаки шизофрении - единицы, и их голос почти не слышен.

Показательно ведет себя и второй арестованный - ресторанного уровня музыкант и "доброволец-волонтер" Андрей Антоненко по кличке "Риффмастер". Сегодня он и его адвокаты убеждают общественность, что человек, у которого дедушка - еврей, никак не может "культивировать величие арийской расы и разделение общества по принципу национальной принадлежности". Их благодарная аудитория, исходящая из вмененной презумпции невиновности для "героев АТО", не замечает здесь элементарной логической ошибки.

И скорее всего, не заметит, если даже друзья Шеремета существуют в этой логике обстоятельств и явно не рады открытиям МВД. Вот редактор влиятельного издания "Украинская правда", где работали Гонгадзе и Шеремет, человек, близкий к последним двум президентам Украины, Севгиль Мусаева ставит под сомнение мотивацию убийц, а значит, и выводы следствия, и обещает скрупулезно следить за процессом. Тот же тезис - "нет мотива, нет убийства" - публично исповедуют братья Наейм - друзья Шеремета, видные государственные деятели по нынешним временам. Они тоже не могут поверить, что "воины добра" могли убить "боровшегося за Украину Пашу". И голос таких неверующих день ото дня крепнет, пока следствие не представило новые, окончательные, неопровержимые доказательства причастности арестованных. Но и в этом случае их позиция, скорее всего, не изменится. Потому, признав вину друзей патриотов в убийстве друга, коллеги и патриота, придется признавать и другие убийства и прочие военные преступления, совершенные во имя Украины. Там недалеко и до признания того, что именно украинский национализм убивает Украину, никакой созидательной идеи в нем нет и изначально не было. И в этом случае выбор для них невелик: сойти с ума, покаяться, или цинично и осознанно продолжать до конца обслуживать эту идею. И если для этого нужно объявить Шеремета врагом Украины, то не останавливаться и перед этим, как не остановился еще один его бывший друг жертвы, знаменитый украинский журналист Роман Скрыпин. "Шеремет приехал из России, поэтому он наверняка агент ФСБ" - в таком духе этот "рупор майдана" недавно выразился.

Похоже, ошиблись те, кто неделю назад называл развенчание государственного украинского мифа о "людях майдана и АТО" как главную цель ареста подозреваемых и пышного раскрытия подробностей убийства. Неуправляемые психопаты и террористы, которых плодит гражданская война и пропаганда, продолжают доминировать на Украине и заботливо охранять выстроенную при Порошенко систему государственной шизофрении и русофобии, в которой чувствуют себя естественно. И нет никаких поводов думать, что президент Зеленский, хочет эту систему сломать. Судя по тому, как он грудью встал на защиту футболиста-нациста Зозули, этого внука фронтовика сегодня все устраивает, а раскрытие дела Шеремета он рассматривает исключительно в контексте собственного рейтинга и немудреных политических игр с главой МВД. Последний, напомним, не отказался от поиска "российского следа" в уже раскрытом убийстве.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"