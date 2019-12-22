Новости

Главу полиции Армянска задержали за производство суррогатного алкоголя 18:12
На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов из команды соперника 18:01
Космический корабль Starliner приземлился в Мексике 17:56
Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью 17:42
Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону 17:23
"Милан" проиграл "Аталанте" со счетом 0:5 17:21
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 17:12
Ученые: Работа на "позитиве" увеличивает производительность труда 17:06
Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия 17:04
На домашней вечеринке в Чикаго расстреляны 13 человек 16:57
В Уфе по факту пожара на нефтехимическом заводе завели уголовное дело 16:57
Лавров: Русофобия со стороны НАТО зашкаливает 16:51
Актриса из "Счастливы вместе" Бочкарева пошла под суд за наркотики 16:46
Москву и Подмосковье накрыл густой туман 16:39
Бельгийский суд вынес приговор за геноцид в Руанде 16:30
В Челябинске мужчину заподозрили в убийстве новорожденного сына 16:29
В сериале по "Кэрри" Кинга героиня будет трансгендером или чернокожей 16:22
Незамерзайка своими руками: получится ли сэкономить? 16:17
В Охе возобновили подачу тепла в большинство квартир 16:15
Орешкин рассказал, когда Россия и Беларусь отменят роуминг 16:12
В Испании разыграли главную лотерею года 16:10
Водителей предупредили о перекрытиях центра Москвы в праздники 16:07
Лавров объяснил, что стоит за отказом Зеленского от разведения сил 15:57
СМИ: Макрон отказался от положенной ему пенсии 15:54
Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира во Франции 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 17:06
Рубрика: В мире

Ученые: Работа на "позитиве" увеличивает производительность труда

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученый из Гарварда, проводивший исследование в 45 странах мира, убежден, что позитивное настроение на 31 процент увеличивает производительность труда.

Три года своей деятельности профессор психологии Гарвардского университета Шон Ахор посвятил изучению влияния различных факторов на работоспособность человека, сообщает немецкое издание Focus. Благодаря своим исследованиям, проведенным в различных странах мира, он получил исчерпывающее понимание того, что делает людей успешными.

По его словам, отнюдь не стрессовые ситуации и большое количество времени, потраченное на работу с утра до позднего вечера, которые в сегодняшнем мире принято ассоциировать со статусом успеха, а позитивное настроение человека, способствуют его благополучию в профессиональном плане. Ахор выяснил, что человеческий мозг более продуктивно работает в позитивном состоянии - на 31 процент эффективнее, чем "на негативе".

Фото: iStock
Кто любит работать в новогодние праздники

"В наше общество проникла серьезная ошибка: мы верим, что мы будем более успешными, если будем работать усерднее. Чем усерднее мы работаем, якобы тем успешнее мы будем. И чем успешнее мы, тем счастливее мы будем. Но это большая ошибка", - пояснил профессор.

Результаты исследования, проведенного в офисах компаний, образовательных и лечебных учреждениях, показали, что мозг в положительном состоянии повышает производительность труда у предпринимателей в среднем на 37%. "Врачи работают на 19% быстрее и точнее, когда их мозг находится в позитивном состоянии. Повышается интеллект, увеличивается креативность труда, усиливается работоспособность", - заметил Ахор. В ходе исследования он пришел к выводу: ошибочное представление о том, что более тяжелая работа ведет к большему успеху, существует повсеместно в мире и распространяется на все формы воспитания детей и управления ими, начиная с начальных классов.

В исследовании отмечает, что всего за две минуты усилий в течение 21 дня подряд можно "перепрограммировать" мозг, чтобы он работал более оптимистично и успешно. Этот простой метод оказался крайне эффективным, говорится в исследованиях Ахора. "Вы можете сделать это, записывая три новые вещи каждый день, за которые вы благодарны этому дню, события дня, которые дали вам положительные эмоции. Через 21 день мозг начинает сканировать мир на предмет позитивных, а не негативных вещей. Внимательность и благодарность ведут к более сильному чувству счастья. А это, в свою очередь, является ключом к большему успеху", - отмечается в выводах ученого.

В мире США

Главное сегодня

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Лавров: Русофобия со стороны НАТО зашкаливает
Орешкин рассказал, когда Россия и Беларусь отменят роуминг
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции
Москву и Подмосковье накрыл густой туман