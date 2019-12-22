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22.12.2019 16:10
Рубрика: В мире

В Испании разыграли главную лотерею года

Текст: Юрий Когалов
Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo
Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo

В Испании 22 декабря разыграли главную лотерею года - El Gordo ("Толстяк"). Главный приз, как обычно, составил 4 миллиона евро. В этот раз он достался обладателю билета с номером 26.950, точнее сразу нескольким счастливчикам из Таррагоны, Саламанки и Аликанте, поскольку каждый билет разделен на 10 частей, которые могут быть проданы совершенно разным людям. То же самое касается и второго приза (1,25 миллиона), третьего (500 тысяч), двух четвертых (по 200 тысяч), восьми пятых (по 60 тысяч евро).

Фото: iStock
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В целом было разыграно 2,38 миллиарда евро с призами, размер которых начинается от 200 евро. Впрочем, играют испанцы в El Gordo не только из-за денег. Эта лотерея является не самой крупной из государственных лотерей пиренейского королевства, но самой желанной, так как она разыгрывается в канун новогодних праздников, а победа в ней считается предвестником удачи в будущем году. Поэтому в ней принимают участие 76 процентов мужского и 78 процентов женского населения королевства.

В последние годы мероприятие проводится в зале Королевского театра в Мадриде и транслируется на всю страну. На сцене устанавливаются два барабана, в которых размещаются 100 тысяч шариков с последовательными номерами от 0 до 99999. Они сделаны из самшита, а номера на них выгравированы лазером, чтобы ни один из них не отличался по весу от остальных. Все необходимое для розыгрыша было доставлено в зал накануне, на ночь все двери были заперты, а ключи отданы разным людям, чтобы исключить проникновение постороннего.

Игра началась около 9 утра, а главный выигрышный номер был объявлен уже через 8 минут, впрочем, испанцы не отрывались от экранов телевизоров до самого окончания церемонии в надежде, что им повезет. По традиции номера победителей пропели ученики столичной школы "Сан-Ильдефонсо".

В первый раз такая лотерея была разыграна 18 декабря 1812 года в Кадисе. Тогда цена билета составляла 40 реалов, а главный приз - 8 тысяч песет. С конца XIX века ее стали официально называть рождественской, но в народе ее знают только как "Эль Гордо", "Толстяк".

Фото: iStock
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Свои призы большинство счастливчиков (с выигрышами до 2 тысяч евро) обычно могут забрать уже в день розыгрыша там, где они купили билеты (по всей Испании около 11 тысяч пунктов продаж). Но в этот раз им придется дождаться понедельника, ведь в воскресенье все эти палатки закрыты. Тем, кому досталась более солидная сумма, придется немного подождать, чтобы организаторы проверили все данные. Впрочем, они могут и не торопиться, приз можно забрать в течение трех месяцев, главное - не пропустить крайний срок.

Правда, у тех, кому досталось более 20 тысяч евро, сумма приза больше не будет круглой. В этом году впервые был введен налог на выигрыш с El Gordo. Из суммы превышающей данный лимит придется отдать государству 20 процентов.

Обычно выигрыш уходит на то, чтобы раздать долги или купить что-то необходимое, однако некоторые благодаря этим свалившимся наголову средствам открывают собственный бизнес или расширяют уже существующий.

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