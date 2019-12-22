В Лондоне госпитализирован муж Елизаветы II

Супруг британской королевы Елизаветы II - принц Филиппа - госпитализирован.

В Букингемском дворце, учитывая 98-летний возраст принца, поспешили заявить, что речь идет лишь о мере предосторожности. Герцогу Эдинбургскому якобы предстоит по совету его личного врача пройти обследования по тем проблемам со здоровьем, что у него обнаружились ранее. При этом в больницу он был отправлен не на "скорой" - принц сам отправился в лондонскую больницу короля Эдварда VII из королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк.

Как напоминает BBC, до августа 2017 года принц Филипп выполнял некоторые обязанности члена королевской семьи, связанные с деятельностью благотворительных фондов, участвовал в церемониях, а также помогал Елизавете II. После этого он отошел от публичной жизни. Увидеть его рядом с королевой можно было редко.