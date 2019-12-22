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22.12.2019 00:57
Рубрика: В мире

В Лондоне госпитализирован муж Елизаветы II

Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости
Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости

Супруг британской королевы Елизаветы II - принц Филиппа - госпитализирован.

Фото: Leon Neal / POOL / AFP
Принц Чарльз заснул во время речи королевы в палате лордов

В Букингемском дворце, учитывая 98-летний возраст принца, поспешили заявить, что речь идет лишь о мере предосторожности. Герцогу Эдинбургскому якобы предстоит по совету его личного врача пройти обследования по тем проблемам со здоровьем, что у него обнаружились ранее. При этом в больницу он был отправлен не на "скорой" - принц сам отправился в лондонскую больницу короля Эдварда VII из королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк.

Как напоминает BBC, до августа 2017 года принц Филипп выполнял некоторые обязанности члена королевской семьи, связанные с деятельностью благотворительных фондов, участвовал в церемониях, а также помогал Елизавете II. После этого он отошел от публичной жизни. Увидеть его рядом с королевой можно было редко.

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