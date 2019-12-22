В результате крупного ДТП в Гватемале погибли 22 человека

22 человека, включая девять детей, погибли, десятки получили ранения в результате крупного дорожного-транспортного происшествия с участием грузовика и автобуса на федеральной автостраде в Гватемале.

По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Гватемалы, грузовик с прицепом столкнулся с пассажирским автобусом в муниципалитете Гуалан, расположенном примерно в 150 километрах к востоку от столицы страны, города Гватемала.

По неизвестной пока причине, отмечает The Associated Press, водитель грузовика с прицепом неожиданно начал опасный маневр на повороте. Разогнавшись, фура столкнулась с автобусом, где находились десятки людей, направлявшиеся в столицу из беднейшего северо-восточного региона Петен.

Фотографии с места трагедии показывают, что грузовик повалился на бок вдоль поворота на шоссе, перекрыв две полосы автострады. Автобус находится немного впереди, его задняя часть, куда пришелся удар, полностью разрушена.

Водители двух транспортных средств, которые уцелели в ДТП, доставлены в полицию для допроса.