Слова "благодарность школе" в нашей стране нередко ассоциируются с добровольно-принудительными денежными "поборами". Родители давно привыкли к тому, что им за свой счет приходится оплачивать охрану и ремонт зданий, покупку новых парт и штор. Как это ни парадоксально, но примерно так же принято выражать признательность образовательным учреждениям и во всем остальном мире. С одной поправкой - там в ряде случаев расходы на ремонт и новое оборудование берут на себя вчерашние ученики, добившиеся успеха во многом благодаря своей школе и отчетливо это понимающие.

Например, австралийский миллионер Терри Сноу, сколотивший состояние на недвижимости, подарил 20 млн долларов гимназии в Канберре, в которой учился. В Киргизии бывшие выпускники одной из сельских школ приобрели для нынешних отличников ноутбуки, а лучшей учительнице вручили путевку в Дубай. В США благотворители жертвуют еще большие суммы. Так, одна из бизнес-школ в Чикаго получила от своего благодарного экс-ученика рекордные 300 млн долларов.

В России появились меценаты, оказывающие финансовую помощь своим родным школам в благодарность за науку, формирование личности и достигнутый жизненный успех

В России традиция таких пожертвований пока только зарождается. Своего рода пионерами здесь стали выпускники МФТИ, создавшие целевой финансовый фонд - эндаумент - для своего института. Впрочем, и сам закон об эндаументах в нашей стране был принят не так давно. Что касается средних школ, то пожертвования для них пока и реже, и скромнее, чем для университетов. Например, в Мордовии бывший выпускник своими силами сделал ремонт в трех классах родной школы.

Но и у нас наконец-то начинают появляться серьезные меценаты, не забывающие о своих школах. Если раньше богатые россияне предпочитали вкладывать деньги в предметы роскоши и зарубежные активы, спонсируя разве что престижные мероприятия, то сегодня начал складываться новый, благотворительный тренд.

На эту тему есть замечательные примеры. Так бизнесмен Андрей Симановский, вложив личные средства, оплатил ремонт в екатеринбургской школе N 106, которую в свое время окончил. Даже вездесущие критики, недовольные всегда и всем, вынуждены были признать - это достойный поступок человека патриотичного, помнящего свое родство и помогающего землякам. Стоит отметить, что владелец крупнейшей в России оптовой компании "Сима-Ленд" не первый раз выступает в роли мецената. Ранее Андрей Симановский поддержал строительство храма и выступил одним из учредителей фонда Святой Екатерины. Его заслуги в этой сфере были отмечены Патриаршим знаком храмостроителя Русской православной церкви.

"Вы знаете, для меня моя родная школа - это часть жизни и истории моей семьи. Ее строил мой отец, ее заканчивал не только я, но и мои брат и сестра. Это естественное желание - чтобы в школе было всего в достатке, чтобы все было удобно, комфортно, красиво и технологично. При этом помощь, которую я ей оказываю, не просто знак благодарности за участие в моем становлении. Это еще и возможность поучаствовать в становлении следующего поколения, - рассказал Андрей Симановский. - Я убежден, что любовь и уважение к Родине закладываются и прививаются в детстве. Думаю, все, кто чего-то достиг в нашей стране, кто состоялся и имеет финансовую возможность, должны по мере сил вкладываться в формирование правильных парадигм и ценностей у подрастающих ребят".

По словам предпринимателя, он и в дальнейшем будет поддерживать родную школу - на ближайшую перспективу запланировано обновление учебных классов, строительство стадиона и благоустройство школьной территории. Андрей Симановский мечтает превратить 106-ю школу в образцово-показательное учреждение, которое станет точкой притяжения для учащихся со всего города.

Думается, подобные прецеденты могут положить начало новому общественному тренду. Социальная ответственность предпринимателей начинает принимать формы адресной помощи в благодарность за науку, за участие в формировании их личности и в конечном счете - за жизненный успех человека.

"В 1990-е годы можно было бы сказать, что благотворительность замещает государство, которое в то время не справлялось со своими обязанностями. Но сегодня оно вернуло себе социальные функции, и если и возникают проблемы, то они фрагментарны. То, что мы порой наблюдаем сегодня - это действительно "души прекрасные порывы", что не может не радовать, - говорит генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. - Я знаком с множеством успешных людей и вижу, что меценатство, благотворительность являются для них действительно благородным порывом. Когда люди благодарны своей школе, своему институту, своей родине, тем, кто стоял у истоков их успеха - это прекрасно".

Стоит помнить, что в России меценатство имеет глубокие исторические корни. И то, что оно сегодня возрождается не как вынужденная мера, а как "движение души" - не может не радовать, полагает Алексей Мухин.

"Безусловно, хотелось бы, чтобы личное меценатство развивалось в России. Пока, к сожалению, оно широко не распространено", - отмечает политолог Павел Данилин.

Чтобы помочь росту благотворительности, политолог советует самим школам и вузам не терять из виду своих выпускников и расширять корпоративные традиции, которые характерны для западных образовательных учреждений.

Похоже, что Россия стоит на пороге нового этапа в развитии благотворительности. Хотелось бы, чтобы общество следило за этим процессом и поощряло людей, способных творить бескорыстное добро.