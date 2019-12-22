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22.12.2019 16:51
Рубрика: Экономика

На взлет без налога

В Совете Федерации предложили обнулить НДС для малой авиации
Текст: Евгений Гайва
Для авиакомпаний, использующих легкие и сверхлегкие воздушные суда, стоит установить нулевые ставки НДС и акциза на авиационные бензины и керосин, считают в Совете Федерации. Эти меры помогут развивать региональные и местные авиаперевозки, особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока.
Малая авиация в России развивается медленно. Ей очень нужна господдержка. Фото: Виктор Погонцев Малая авиация в России развивается медленно. Ей очень нужна господдержка. Фото: Виктор Погонцев
Малая авиация в России развивается медленно. Ей очень нужна господдержка. Фото: Виктор Погонцев

Рекомендации правительству рассмотреть эти меры поддержки утвердил Комитет Совета Федерации по экономической политике. Документ (копия есть у "РГ") в ближайшее время будет направлен в правительство.

Фото: iStock
Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Предлагается также "рассмотреть возможность разработки и утверждения государственной программы развития авиации общего назначения, предусмотрев в ней механизмы стимулирования отечественного производства легких и сверхлегких воздушных судов и авиационных двигателей мощностью от 100 л.с.". Кроме того, считают в Совфеде, нужна система подготовки летного и технического состава для малых судов, строительство, реконструкция и эксплуатация аэропортов и посадочных площадок и механизмы привлечения инвестиций в эту сферу.

Вопрос о доступности авиаперелетов в отдаленных регионах в последнее время обсуждался неоднократно и даже поднимался во время пресс-конференции президента Владимира Путина. Как отметил глава государства, решать проблему нужно в том числе за счет снижения издержек при перевозке.

На это направлены предложения представителей малой авиации, которые и вошли в рекомендации Совфеда. Можно также установить нулевые ставки аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание для легких воздушных судов, а выпадающие доходы аэропортов и аэродромов компенсировать из федерального бюджета, считает председатель Ассоциации малой авиации Якутии Иван Лукин. "Мы предлагаем убрать фискальные нагрузки на авиабилет", - пояснил он "РГ".

Сегодня 90% эксплуатируемого парка малой авиации старше 15 лет, а значит, что к 2023 году будет списано минимум 8 из 10 воздушных судов

В России малая авиация развивается недопустимо медленно, указывают в Совфеде. Помимо финансовых сложностей (многие компании малой авиации работают на грани рентабельности) есть и проблема обеспеченности отрасли воздушными судами. Сегодня 90% эксплуатируемого парка авиатехники старше 15 лет. Это значит, что к 2023 году подлежит списанию 89% воздушных судов коммерческой авиации и 79% самолетов авиации общего назначения, то есть действующий парк сократится на 481 воздушное судно.

Фото: Предоставлено пресс-службой ОАК
С 2021 года российские авиакомпании получат около 200 самолетов МС-21

Препятствуют развитию малой авиации и правовые ограничения. Повышенные требования для получения сертификата эксплуатанта могут выполнять крупные авиапредприятия, но они необоснованно высоки для "малой авиации", указывают в Совфеде. Это приводит к неадекватно высокой стоимости коммерческих воздушных перевозок и авиаработ, в том числе и перевозок в удаленных районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, либо заставляет работать нелегально.

"Господдержка нужна, - отмечает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. - Но скорее всего не косвенная за счет обнуления ставки налога, а через прямые вливания, субсидирование".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Законодательная власть Совет Федерации

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