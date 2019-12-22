Любой конфликт возникает из неадекватного желания - аксиома, которую подтверждают многие бизнес-споры. Один из таких громких конфликтов получил широкий общественный резонанс, поскольку в его центре - стратегический актив для нашей страны: крупнейшее Итакинское месторождение золота. Сегодня ситуация настолько накалилась, что мы вынуждены вновь обратиться к старой теме.

Это тот случай, когда цитаты из арбитражных дел звучат хлеще, чем прямые обвинения: подконтрольные бизнесмену Сергею Янчукову, главе холдинга "Мангазея" и зятю бывшего мэра Киева, скандально известному украинскому олигарху Леониду Черновецкому, компании злоупотребили правом. Вместо того чтобы работать над разрешением конфликта, Янчуков попытался использовать суд как инструмент для достижения своих интересов.

Как разошлись пути

Вспомним, с чего все начиналось. Несколько лет назад бизнесмен Виктор Литуев, основной акционер компании "Ксеньевский прииск", приобрел лицензию на Итакинское золоторудное месторождение в Забайкалье. "Ксеньевский прииск" - хоть и старейшее золотодобывающее предприятие региона, но не самое богатое, поэтому для разработки перспективного золоторудного месторождения ему потребовалось привлечь дополнительные средства.

Началась настоящая корпоративная война. С судами, силовыми акциями, арестами и обысками

Виктор Литуев решил пойти по инвестиционному пути и договорился с украинским бизнесменом, владельцем группы компаний "Мангазея" Сергеем Янчуковым о совместном освоении Итаки. Как писали СМИ, стороны много раз меняли юридическую форму договоренностей и, наконец, пришли к согласию - они учредят совместную компанию "Верхнеамурские промыслы" и передадут ей 100% акций ПАО "Ксеньевский прииск". В свою очередь, ООО "Верхнеамурские промыслы" выделит другое общество - ООО "Итакинская золотодобывающая компания" (ООО "ИЗК") и отдаст ему лицензию на Итакинское месторождение. Янчуков взял на себя обязательство купить 100% доли в ООО "Итакинская золотодобывающая компания" за $20 млн, после чего покинуть паритетное юрлицо и оставить Литуеву контроль над ПАО "Ксеньевский прииск".

Вроде бы все взвешенно: совместная компания становилась механизмом взаимного контроля за процессом выделения продаваемого актива и передачи лицензии на добычу золота. Все договоренности стороны зафиксировали в корпоративном договоре. Янчуков был избран генеральным директором ООО "Верхнеамурские промыслы", а Егор Литуев (сын Виктора Литуева) - генеральным директором ПАО "Ксеньевский прииск". Такая схема позволяла сохранить баланс интересов сторон.

Однако в сентябре 2017 года Янчуков, как писали СМИ, отказывается платить за актив, ссылаясь на то, что денег нет. А потом выясняется, что, пока оформлялась сделка и исполнялись договоренности, операционный контроль над Итакинской золотодобывающей компанией уже фактически перешел к его менеджменту (генеральный директор ООО "ИЗК" - Николай Большаков, заместитель директора компании "Мангазея золото"). А потому зачем платить? Верно говорят, что те, кто не может сварить суп, заваривают кашу. Супа, то есть партнерства, не получилось. Началась настоящая корпоративная война. С судами, силовыми акциями, арестами и обысками.

В связи с нарушением условий договора Виктор Литуев отказывается от сделки и обращается в суд. На момент написания этой статьи Арбитражный суд г. Москвы признал действия Сергея Янчукова недобросовестными и обязал аффилированные с украинским бизнесменом компании вернуть переданные ему авансом активы. Самому Янчукову предписано выплатить Литуеву около 500 миллионов рублей неустойки.

Для того чтобы понять, кто же все-таки является главным "кашеваром" в этой истории, попробуем проанализировать судебные акты. Для этого достаточно изучить решение арбитражных судов, вступивших в законную силу.

Читаем бумагу Арбитражного суда г. Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы. Узнаем, что в 2018 году Янчуков, будучи генеральным директором ООО "Верхнеамурские промыслы" (ООО "ВАП), заключил договор между этой компанией и АО "Могочинская горнорудная компания" (АО "МГК"). Генеральный директор управляющей организации ООО "Мангазея золото", осуществляющий функции единоличного исполнительного органа АО "МГК", обязал сам себя совершить сделку купли-продажи долей "Итакинской золотодобывающей компании" по цене более чем в пять раз ниже рыночной стоимости, установленной независимым оценщиком, без ведома и одобрения второго участника - ООО "ВАП". Согласно ЕГРЮЛ, АО "МГК", ООО "Мангазея золото" находятся под 100% контролем украинского предпринимателя. Расшифровываем: Сергей Янчуков, получив отказ Виктора Литуева от сделки по причине длительной просрочки оплаты, просто решил продать актив сам себе с нарушением установленных законом процедур. В своих решениях арбитражные суды отметили: "Тот факт, что Янчуков С.В. заключил все оспариваемые сделки, действуя одновременно в качестве единоличного исполнительного органа ООО "Верхнеамурские промыслы" и без доверенности от лица АО "МГК", свидетельствует о сговоре и совместных действиях органов управления данных юридических лиц".

Суд увидел недобросовестность в действиях генерального директора Янчукова, совершившего спорные сделки, в которых он имел заинтересованность, без одобрения второго участника - ООО "Верхнеамурские промыслы". По мнению суда, имеется сговор Янчукова и контролируемого им же АО "МГК" на вывод из общества основного дорогостоящего актива в виде 99,98 % долей в уставном капитале ООО "ИЗК". Суд констатировал как наличие сговора генерального директора общества Янчукова и АО "МГК" при совершении оспариваемых сделок, так и направленность данных действий на причинение вреда совместной компании "Верхнеамурские промыслы".

Говоря общепринятым языком, Янчуков не просто поддался желанию получить стратегический актив практически без всяких денег, но пошел на противоречащие закону действия. Осуществил сговор, направленный на причинение вреда.

Палка о четырех концах

Когда рубеж перейден, вопрос об адекватности желаний и этичности средств уже не стоит. Вероятно, Янчуков не просто решил получить лакомый актив, но и придумал хитрую цепочку, как увести деньги из прииска-партнера.

Согласно решениям судов, компании, связанные с Янчуковым, фактически дважды пытались получить с ПАО "Ксеньевский прииск" один и тот же долг в размере более 80 миллионов рублей. Еще в 2014 году между компанией "Ксеньевский прииск" (учредитель Виктор Литуев) и компанией "М7" (учредитель Сергей Янчуков) был заключен договор займа.

То есть компания, связанная с Виктором Литуевым, заняла у компании, связанной с Сергеем Янчуковым, деньги. Под процент, разумеется. Но при этом в договор были включены два обязательных условия. Первое - заемщик был обязан назначить представителя заимодавца финансовым контролером в "Ксеньевском прииске". Второе - заемщик был обязан согласовывать с заимодавцем годовой финансовый бюджет. Все обязательства заемщик выполнил в полной мере. Но Янчуков, а вернее, его "М7" обращается в суд.

Суд, в свою очередь, установил, что "М7" скрыл от суда, что переуступил права взыскания "дружественной" компании. Решение суда поясняет, что "получив удовлетворения требований по решению суда, не будучи надлежащим взыскателем, не возвратил полученные денежные средства должнику ПАО "Ксеньевский прииск". При этом не очень понятно, на каком основании полученные от должника денежные средства были направлены ООО "М7" компании Setaya Trading Limited. В решении суда говорится: "Установленная судом совокупность противоречивых действий … позволила суду сделать вывод о том, что совместные действия ООО "М7" и Setaya Trading Limited направлены на причинение вреда ответчику и подлежат признанию недобросовестным поведением в соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации".

Знаменитый философ Фридрих Ницше искренне не понимал, зачем заниматься злословием: "Если хочешь насолить кому-либо, достаточно лишь сказать о нем какую-нибудь правду". А правду, как известно, говорить легко и приятно. Именно в ней заложен весь смысл. Анализируя факты, листая решения судов, складывается впечатление, что действия украинского олигарха Янчукова порой выходят за пределы гражданского и арбитражно-процессуального законодательства. И хотя наш суд, как известно, самый гуманный в мире, есть надежда, что он не станет мириться с тем, как стратегический актив страны человек пытается получить сомнительными методами.