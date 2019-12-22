Власти Черногории инициируют раскол с Православием

Руководство Черногории продолжает продвигать дискриминационный закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", чье рассмотрение в Скупщине намечено на 24 декабря. Его положения вызывают негодование и неприятие в Сербской Православной Церкви (СПЦ), а также среди верующих, которые 21 декабря в рамках Церковно-народного сбора в городе Никшич заявили о недопустимости насильственного изъятия собственности СПЦ и формирования лже-института "Черногорской автокефальной церкви".

При этом черногорские власти абсолютно не интересует позиция собственных граждан, три четверти из которых изъясняются как православные, о чем, не стесняясь, говорит и премьер-министр данного балканского государства Душко Маркович. "Митрополия Черногорско-Приморская и митрополит Амфилохий не уважают законы Черногории и не хотят принять тот факт, что Черногория - это независимое государство. Но государство им это объяснит силой закона", - отмечает он, указывая также и на то, что иерархи СПЦ почему-то не поддерживают членство Черногории в НАТО (политик, по всей видимости, забыл о бомбардировках Союзной Республики Югославии со стороны альянса в 1999 году).

В свою очередь главный противник подобной политики президента Черногории Мило Джукановича и его соратников - митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий обозначает три главных греха нынешней официальной Подгорицы: создание раскольнической церкви, признание лжегосударства Косово, введение санкций в отношении России. "Это стыд и срам властям, а не всей Черногории, поскольку Черногория этого не принимает", - подчеркивает священнослужитель.

Отражением нарастающего противоборства в Черногории стал Церковно-народный сбор возле храма святого Василия Острожского, состоявшийся 21 декабря в центре города Никшич. В мероприятии участвовало свыше 6 тысяч верующих, потребовавших, в частности, "принятия закона о реституции и справедливом возмещении незаконно изъятой ранее церковной собственности и отказа от нового отъема имущества церквей и религиозных общин". Митрополит Афилохий же выразил надежду: "Господь поможет нашим властям понять, что они совершают безумие, основывают на ненависти, революционным способом, собственную лже-церковь. Единая автокефальная Церковь здесь та, к которой наша митрополия принадлежит уже 800 лет - это Сербская Православная Церковь".

Между тем председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал прискорбным и опасным прецедент вмешательства светского государства - Черногории в дела Церкви.

"Под угрозу национализации подпадут многие храмы, монастыри и иное недвижимое имущество, приобретенное или построенное до 1 декабря 1918 года, - подчеркнул в комментарии ТАСС иерарх РПЦ. - К Сербской Православной Церкви относится подавляющее большинство православного населения Черногории, выразившего возмущение дискриминационным законопроектом на многотысячном Церковно-народном собрании в Подгорице 15 июня 2019 года. Под петицией за отзыв законопроекта поставили свои подписи свыше 100 тысяч граждан Черногории, включая видных, заслуженных и всеми уважаемых людей. Президент Черногории Мило Джуканович не раз заявлял, что новый закон обеспечит полноту религиозных прав каждого гражданина страны. Но с глубоким сожалением приходится констатировать, что это не так - законопроект в его нынешнем виде грубо нарушает выраженную волю большинства граждан".

Следует учитывать, что Черногорско-Приморская митрополия является самой старой в СПЦ. Она - единственная, просуществовавшая без изменений с момента получения автокефалии в 1219 году. При этом ее глава - митрополит Амфилохий прямо указывает на истинного, по его мнению, инициатора православного раскола - Соединенные Штаты Америки.

Действительно, Сербская Православная Церковь стала серьезным препятствием на пути реализации геополитических замыслов англосаксов на Балканах. При этом против СПЦ ими развернута массированная информационная кампания, направленная на разрушение ее исторических связей с Москвой и дистанцирование иерархов СПЦ от косовского вопроса, к более активному урегулированию которого уже подключился Белый дом. Планы Вашингтона выглядят прагматичными и расчетливыми, ведь на протяжении многих веков русские и сербы плечом к плечу отстаивали одно из главных своих богатств - православную веру. Это нашло свое отражение и в народном фольклоре, в частности, здесь можно услышать следующее "крылатое" выражение: "Мы, сербы, всегда верили в двух богов: в Христа на небе и в православную Россию на земле!". Таким образом, Запад вновь проверяет на прочность духовные скрепы между Россией, Сербией и Черногорией, формировавшиеся столетиями и кровью вписанные в нашу славную историю, насыщенную победами и ратными подвигами. Как отмечают наблюдатели, СПЦ не поддается на провокации извне, а Патриарх Ириней и митрополит Амфилохий твердо и последовательно отстаивают интересы верующих и Церкви.