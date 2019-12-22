Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума. Сегодня она составит всего 6 часов и 52 минуты. Закат солнца ожидается примерно в половине четвертого, однако уже совсем скоро ночи будут становиться короче - сперва на минуту в день, а затем все быстрее и быстрее.

Ученые называют этот день началом астрономической зимы, температура воздуха будет постепенно снижаться, минимальные значения обычно фиксируются в январе.

Примечательно, что дату зимнего солнцестояния (плюс-минус пару дней) люди смогли определить еще в древние времена, в результате чего возникло множество мифов и традиций, связанных с этим днем. К примеру известно, что такие культовые сооружения, как Стоунхендж в Великобритании и Ньюгрейндж в Ирландии были ориентированы именно по расположению солнца в день начала астрономической зимы. В первом случае основная ось указывала на точку заката солнца, а во втором - на точку рассвета.

Во многих культурах зимнее солнцестояние ассоциировалось с началом нового года, рождением богов и так далее. У славянских народов этот период знаменовался началом колядок.