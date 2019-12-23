Адвокаты смогут в электронном режиме рассылать запросы

Федеральная палата адвокатов приступила к разработке комплексной информационной системы адвокатуры России.

Как сообщила советник ФПА РФ Елена Авакян, помимо прочего, данная система позволит защитникам рассылать по электронным каналам адвокатские запросы. Планируется, что "электронная адвокатура" будет интегрирована и с порталом госуслуг, и с государственной системой межведомственного взаимодействия.

Вовремя полученные сведения помогут адвокату защитить человека. Собственно, особый статус адвокатского запроса нужен не столько самим адвокатам, сколько их подзащитным. Чем полнее будет адвокатское досье, тем больше шансов доказать правду. А для этого адвокату нужен доступ к информации.

Сейчас Федеральная палата адвокатов проводит масштабное исследование, как на практике работает институт адвокатского запроса, часто ли защитникам приходится сталкиваться с молчанием. Какую информацию предоставляют, в какой отказывают. Кстати, подчеркнем, что за игнорирование адвокатского запроса предусмотрен штраф.

"Опрос завершится 15 января 2020 года, - сказал "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Макаров. - Затем его результаты будут обобщены и всесторонне проанализированы с тем, чтобы на основании них разработать комплекс мер по преодолению сложностей в применении адвокатами этого предоставленного им действующим законодательством России права".

По его словам, некоторые проблемы очевидны уже сейчас.

Только 64 процента адвокатов получили ответы на свои запросы, многим приходилось долго ждать

"Нередко адресаты адвокатских запросов чересчур широко толкуют установленный законодательством перечень сведений с ограниченным доступом, относя к ним и сведения, запрашиваемые адвокатом по конкретному поводу", - говорит Сергей Макаров.

Иными словами, слишком часто разные инстанции отвечают адвокатам, мол, "вам этого знать не положено". Хотя почему не положено? Предварительные данные показывают, что только 64 процента опрошенных получили ответы на свои запросы.

"Адвокаты запрашивают с помощью адвокатских запросов сведения, информацию, которая необходима им для оказания юридической помощи их доверителям - то есть в первую очередь конкретным гражданам России и российским организациям, которым они в рамках, установленных законом, помогают преодолевать возникающие проблемы юридического характера, - говорит Сергей Макаров. - То есть те препятствия, которые возникают на пути получения адвокатами информации с помощью адвокатских запросов - это, в конечном итоге, препятствия, влекущие нарушение предусмотренных прав и охраняемых законом интересов российских граждан и организаций".

В свете этого, по его мнению, необходима ревизия законодательных положений, закрепляющих перечень сведений с ограниченным доступом. А наказание за неправомерное непредоставление адвокату информации должно стать неотвратимым.

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода по статье КоАП, наказывающей за игнорирование адвокатского запроса, были оштрафованы 187 должностных лиц, еще 9 человек предупреждены. Общая сумма штрафов по решениям судов первой инстанции составила 939 тысяч рублей.