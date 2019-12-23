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23.12.2019 19:34
Рубрика: Власть

Мюнхен - пролог трагедии

Александр Чубарьян: У нас есть документы, которые невозможно оспорить
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8048)
Прокомментировать позицию европарламентариев "РГ" попросила научного руководителя Института всеобщей истории РАН, академика Александра Чубарьяна.
Александр Чубарьян: Мюнхен - пролог трагедии. Фото: Сергей Куксин Александр Чубарьян: Мюнхен - пролог трагедии. Фото: Сергей Куксин
Александр Чубарьян: Мюнхен - пролог трагедии. Фото: Сергей Куксин

Александр Оганович, в Европарламенте считают, что пакт Молотова-Риббентропа "поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны"...

Александр Чубарьян: Война не могла возникнуть по причине одного конкретного события. Ее начало лежит в Версальской системе. Те решения, которые были приняты в Версале, заложили мину, и напряжение по поводу своего унижения гитлеровская Германия часто использовала для того, чтобы подвигать мир к войне. Следующим шагом к развязыванию войны было Мюнхенское соглашение 1938 года, которое получило название "политика умиротворения агрессора". Я помню, что в мои молодые годы первой книгой, с которой я познакомился по этому сюжету, была английская книга "Мюнхен - пролог трагедии". И эта точка зрения разделяется профессиональными историками. Но общественное мнение западных стран не очень любит вспоминать факты. А они таковы. По Мюнхенскому соглашению не только была разделена Чехословакия. Советский Союз оказался перед угрозой международной изоляции. В Москве очень боялись объединенного антисоветского фронта, и Мюнхен подтвердил, что эти опасения не беспочвенны: без участия СССР страны демократии и нацистская Германия решили судьбу Чехословакии. Это, я знаю по документам, произвело шоковое впечатление и подтолкнуло к обоюдным попыткам Москвы и Берлина установить отношения.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин разошлет лидерам СНГ копии документов о предтече Второй мировой

Еще одна тема, которую затронул президент, переговоры с союзниками летом 1939 года... Какую роль здесь сыграла Польша?

Александр Чубарьян: Переговоры, к сожалению, не привели к возможному соглашению стран на антигитлеровской основе. И у Польши здесь не последняя роль. Хотя польский вопрос хорошо изучен, но президентом были представлены и новые материалы. Я посмотрел комментарии польской прессы на его выступление и должен отметить, что помимо негатива, который присущ СМИ Польши, были и очень здравые высказывания экспертов о том, что стране давно нужно признать свою отрицательную роль в разделе Чехословакии и других шагах.

Давайте для тех, кто плохо учил историю, еще раз назовем виновных в войне, которая унесла по разным подсчетам от 50 до 70 миллионов человеческих жизней, что называется, с документами в руках.

Александр Чубарьян: У нас есть документы, которые невозможно оспорить. Они были представлены на выставке, посвященной началу Второй мировой войны. Это, во-первых, карта и записка германских военных, которые воспроизводят расписание захвата Европы. Первой стоит Польша. Это осень 1939 года. Потом Англия, Франция. И осенью 1941 года - очередь СССР. Это стратегический план нацистов по реализации идеи, которая была сформулирована еще в книге Гитлера "Моя борьба". Второй документ касается решения апреля 1939 года о нападении на Польшу. Оно должно было состояться на неделю раньше, чем произошло. Ответственность Германии за начало Второй мировой - это общепризнанный факт. Нюрнбергский трибунал подвел юридические итоги трагедии. И речь шла не только о конкретных виновниках войны, была осуждена вся система нацизма и нацистской Германии "за возникновение Второй мировой". Думаю, что и документы, которые касаются пакта Молотова-Риббентропа, войдут в принятую миром ученых трактовку событий.

Что ученые могут противопоставить мощному натиску в связи с юбилеем Победы фейковой истории?

Александр Чубарьян: В конце апреля 2020 года мы проведем большую конференцию, где предполагается "круглый стол" "Сталин, Рузвельт, Черчилль. Совместная борьба против нацизма". Документы, касающиеся позиций этих трех лидеров, очень важны для исследователей, и мы обязательно введем их в научный оборот. Приглашаем ученых стран-участников войны, в частности из Польши.

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