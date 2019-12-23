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23.12.2019 19:45
Рубрика: Спорт

Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России. Он опередил Александра Головина, представляющего французский клуб "Монако".

Дзюба стал обладателем совместной премии Российского футбольного союза и издания "Спорт-Экспресс". Претендовать на главный приз - "Золотой мяч" - могли футболисты из разных стран, выступающие в РПЛ, а также игроки сборной России, выступающие за границей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Назван самый популярный спортсмен России 2019 года

В голосовании принимали участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и болельщики, голосовавшие на портале издания. По итогам Дзюба набрал 222 очка. У ставшего вторым Головина - 156. Третью строчку занял польский легионер "Локомотива" Гжегож Крыховяк.

Капитан сборной России выиграл это звание второй год подряд. Он также стал первым, кто завоевывал российский "Золотой мяч" более одного раза. Ранее этот трофей доставался выступавшему за "Краснодар" Федору Смолову в 2016-м году и спартаковскому голландцу Куинси Промесу в 2017-м.

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