Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайма". Команда россиянина одержала убедительную победу со счетом 5:1.

Таким образом, Панарин продлил результативную серию до семи встреч. Он набирает очки в каждой игре начиная с 8 декабря. Всего в нынешнем сезоне Артемий записал в свой актив 45 (20+25) очков. Он стал четвертым хоккеистом "Рейнджерс" за десять лет с двумя сериями из "7+" поединков с набранными очками.

Восьмую шайбу в сезоне забросил нападающий "Далласа" Денис Гурьянов. Правда, это все равно не помогло его команде набрать очки в матче с "Калгари": соперник оказался сильнее (5:1). При этом 22-летний россиянин продлил результативную серию до трех (2+1) встреч.

- Если честно, мне не хочется говорить о себе, потому что мы проиграли. Неважно, кто забивает. Важен только счет на табло. Вот и все, - отметил в интервью официальному сайту "Далласа" Гурьянов.

Добавим, что одноклубник Гурьянова форвард Александр Радулов пропустил игру с "Калгари". Россиянин продолжает восстанавливаться от травмы нижней части тела, полученной им в матче с "Тампа-Бэй". Когда он вернется в строй - пока не сообщается. До повреждения Радулов набирал очки в шести встречах подряд и заработал показатель полезности "+6".

Результативными действиями на выходных отметился еще один наш соотечественник - форвард "Вегаса" Валентин Зыков. Его голевая передача помогла "Вегасу" обыграть в гостях "Сан-Хосе" со счетом 3:1.