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Рубрика: Культура

Автор книги "Вонгозеро" прокомментировала ситуацию с сериалом "Эпидемия"

Текст: Сусанна Альперина

Перед тем, как пришло известие о том, что сервис Premier все же покажет оставшиеся 4 серии восьмисерийного фильма "Эпидемия" в этом году, обозреватель "РГ" связалась с Яной Вагнер - автором книги "Вонгозеро". Роман этот, напомним, лег в основу сценария сериала. Однако, тогда разговор с Яной Вагнер не состоялся - она отказалась комментировать случившееся. Зато теперь, когда все желающие смогли посмотреть 5 и 6 эпизод сериала, Яна Вагнер нам ответила, принимая во внимание и тот факт, что в начале шестой серии "Эпидемии" появилась вставка о том, что "власть в стране пытаются захватить незаконные вооруженные формирования", которые и действуют под видом силовых структур:

"Комментировать ситуацию со снятием с эфира "Эпидемии" на прошлой неделе я себе запретила. Информации о том, что произошло, у меня все равно не было и нет до сих пор, а любой невзвешенный комментарий мог бы навредить фильму, в который его создатели вложили много сил. Это вообще неплохое правило: не знаешь - молчи.

Фото: kinopoisk.ru
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К счастью, удаленную серию вернули на платформу и показ возобновили, так что высказаться стоит хотя бы потому, что за это время и читатели, и зрители написали мне добрую сотню писем. Во-первых, всю неделю я ждала, чтобы кто-нибудь сказал это вместо меня: я уверена, что политическое высказывание в пятой серии получилось случайно.

"Эпидемия" - яркое, талантливое жанровое кино. В Голливуде на эту тему за последние полвека сотни фильмов снято, и зловещие военные в масках, карантины, зачистки и прочая колючая проволока - это шаблон, трафарет. Обязательный жанровый компонент, который есть и в романе. И то, как все неожиданно вдруг "зарифмовалось" с Шиесом и московскими протестами, лишний раз объясняет, почему у нас в 21-м веке до сих пор не было ни одного фильма о конце света. Пост-апокалипсис - развлечение для безмятежных и благополучных, а мы реагируем всерьез и очень нервно. И не в последнюю очередь потому, что выросли на советской фантастике, которой удавалось сказать в разы больше, чем мейнстримной литературе, слишком хорошо умеем читать между строк. Фантастический жанр для нас - не аттракцион.

Ну, и во-вторых: все теперь обсуждают реплику в начале шестой серии, где разъясняются события пятой. Вставная она или была там изначально? Честно - я не знаю. Я так же, как и все, смотрю серии по мере их выхода на платформе, у меня в этом смысле не больше прав, чем у обычного зрителя, мне точно так же ничего не объяснили. Но понимаете, это не так уж важно. Если эта вставка была обязательным условием для того, чтобы сериал вернулся на платформу - да Бог с ней, в самом деле. Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу. Но если правда дело в цензуре, это очень плохие новости для русского кино в целом, потому что эффект Стрейзанд* не всемогущ, и уж кино точно невозможно перевести в самиздат. Всякое кино - очень, очень дорогой проект, и если запретить показ, он просто не отобьется, а восторженные поклонники торрентов денег продюсерам не вернут, сколько бы нежностей ни писали в прессе и условном фейсбуке. И если даже "Эпидемию" чудом удалось "отбить" и вернуть на экран, это все равно очень четкий сигнал остальной киноиндустрии на будущее: фильтруйте себя сами, а то останетесь без денег. И следующим шагом будет то, что все, конечно, у себя внутренние худсоветы заведут".

* Эффект Стрейзанд (англ. Streisand effect) - социальный феномен, выражающийся в том, что попытка изъять определенную информацию из публичного доступа (цензура) приводит лишь к ее более широкому распространению, обычно посредством интернета (цитата по Википедии).

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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