Беременных и женщин с детьми будут содержать в отдельных камерах в СИЗО

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который вводит новый порядок содержания в следственных изоляторах беременных женщин и матерей с детьми.

Этот закон внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Документ устанавливает норму санитарной площади в размере не менее 4 квадратных метров в камерах содержания под стражей на каждого ребенка, находящегося вместе с матерью, которая задержана по подозрению в совершении преступления либо в отношении которой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также предусматривается, что беременные женщины и матери с детьми в возрасте до трех лет, содержатся в камерах отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых.

В настоящее время санитарные нормы по размеру площади в камере на человека учитывают только самих подозреваемых и обвиняемых. В итоге матери с детьми оказываются в худших условиях содержания, чем другие обитатели СИЗО.