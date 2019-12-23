Безрукова наградили за поддержку семейного устройства детей-сирот

Все больше известных персон поддерживают благотворительные проекты, направленные на сокращение в России сиротства. Сегодня Премию Москвы "Крылья аиста" получит народный артист России Сергей Безруков: он помогает фонду "Измени одну жизнь" искать семьи, готовые усыновить детей, оставшихся без родителей.

"Безруков стал послом этого фонда, он регулярно публикует у себя в соцсетях, где у него более 2,5 млн подписчиков, видео-анкеты детей-сирот, а также материалы об усыновлении. Конечно, это привлекает внимание огромного количества людей к нашей теме", - рассказал "РГ" директор Центра развития социальных проектов, член Совета Минобрнауки РФ по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот Армен Попов.

Еще лет 10 назад об устройстве детей-сирот в семьи известно было мало. Более того, люди, которые брали в семью ребенка, предпочитали это не афишировать.

"В 2013-2014 году в России начался бум семейного устройства детей, лишившихся родителей, - пояснил Армен Попов. - Прошло всего пять лет, и мы видим, как много преобразилось за это время. Общество стало откликаться на усыновление детей, люди понимают, что приемные дети не лишние, они дополняют семьи. Государство также стало больше обращать на это внимание, предлагая серьезные меры поддержки приемным семьям. До этих изменений в Федеральном банке данных было больше 100 тысяч детей-сирот, а сегодня - 47 тысяч".

Количество детей-сирот в банке данных сократилось, но вместе с тем пропорционально выросло сообщество приемных родителей. Такие семьи, конечно, тоже нуждаются в поддержке. Одна из задач премии "Крылья аиста", учредителем которой является Департамент труда и социальной защиты Москвы, - повысить авторитет сообщества приемных семей.

"Для нас важно, что с прошлого года эта премия получила статус почетных наград города. Это было решение мэра Москвы Сергея Собянина, - уточнил Армен Попов. - С прошлого года премии вручаются указом мэра, и приемные семьи получают серьезные выплаты. Номинация "Лучшая приемная семья" самая главная, также предусмотрена номинация для лучшей организации, которая способствовала семейному устройству детей-сирот. Прежде всего, это детские дома. Не забываем мы и об органах опеки: они несут гигантскую ответственность и много что делают для защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей".

Не менее важна и роль СМИ, а также медийных персон. Они занимаются популяризацией приемных семей. В 2019 году лауреатом премии стала Марьяна Шевцова из "Вечерней Москвы". В нынешнем году было решено наградить артиста Сергея Безрукова.