Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников. Об этом рассказал руководитель российского российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря. Российским ПВО удалось обнаружить и уничтожить два беспилотника боевиков, направлявшихся к авиабазе.

В результате никто не пострадал. Авиабаза функционирует в плановом режиме, добавил Боренков.

Российский центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций.