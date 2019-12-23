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23.12.2019 22:14
Рубрика: В мире

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников. Об этом рассказал руководитель российского российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Хамы

Инцидент произошел в воскресенье, 22 декабря. Российским ПВО удалось обнаружить и уничтожить два беспилотника боевиков, направлявшихся к авиабазе.

В результате никто не пострадал. Авиабаза функционирует в плановом режиме, добавил Боренков.

Российский центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций.

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