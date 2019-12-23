Более трети россиян пользуются средствами для обхода блокировок

Почти 35% россиян при необходимости обходят блокировки в интернете. Об этом говорится в исследовании компании Mediascope, проведенном по заказу Минкомсвязи России и посвященном структуре медиапотребления жителей страны.

Как уточняется в отчете, 8% регулярно пользуются специальными сервисами для обхода блокировок, 12% - время от времени и 15% редко. Никогда не обходили блокировки 44% респондентов. Среди москвичей этот показатель 50%, в Татарстане и в Башкирии - 39%.

В сентябре 2018 года в силу вступил закон, в соответствии с которым вводятся штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Ранее, в ноябре 2017 года, начал действовать, так называемый, закон об "анонимайзерах".

Оба закона не содержат ни одной нормы об ответственности простых интернет-пользователей за обход блокировок запрещенных сайтов. Санкции предусмотрены для тех, кто обеспечивает доступ к таким сайтам, то есть, владельцы "анонимайзеров" и операторы поисковых систем.