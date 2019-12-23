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Рубрика: Общество

Большинство россиян узнают новости через ТВ, интернет и газеты

Текст: Айсель Герейханова

Подавляющее большинство россиян интересуются новостями. Среди источников информации на первом месте по-прежнему находится телевидение (70%), на втором - интернет (58%), а третью строчку занимают печатные издания (19%). Слушают новости на радио только 12,6% опрошенных.

Такие данные содержатся в исследовании компании Mediascope "Медиапотребление в регионах России", результаты которого приводят РИА Новости.

"Новости так или иначе интересуют 92% взрослого населения России. Больше выражен интерес к местным новостям (79%), меньше - к международным (62%)", - отмечают аналитики.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Потребление информации зависит от возраста. Телевидение и печатные СМИ чаще предпочитают люди старшего поколения (45+ лет). Онлайн источники чаще используют граждане в возрасте 16-44 лет. При этом россияне 16-34 лет новости о внешнем мире черпают из социальных сетей, прежде всего "ВКонтакте" и Instagram. А среднее и старшее поколение в большом потоке информации ориентируется в первую очередь на "Яндекс.Новости".

В интернет россияне выходят с помощью смартфонов (63%), стационарных компьютеров и ноутбуков (29%), через планшеты (14%). Гаджеты меняют структуру медиапотребления, при этом востребованными остаются и бумажные версии газет и журналов.

"Несмотря на повсеместную диджитализацию, бумажные газеты не ушли в прошлое. Около 43% населения утверждают, что последний раз читали напечатанную газету самое большее за неделю до опроса", - говорится в исследовании.

Новости в принципе интересуют больше людей старшего поколения, выяснили аналитики. Так, среди респондентов старше 55 лет международные новости изучают 74%, региональные - 84%, местные - 86%. Этот интерес заметно снижается среди опрошенных от 16 до 24 лет. В этой возрастной категории международной повесткой интересуются 58%, региональной - 54%.

В рамках исследования было опрошено свыше 13 тысяч человек в возрасте от 16 лет во всех регионах России по репрезентативной для каждого региона выборке.

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