Новости

Хидэо Кодзима назвал любимые фильмы 2019 года 17:35
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 15:34
Умер актер из "Ночного дозора" Тони Бриттон 15:27
Шоураннер "Ведьмака" рассказала о втором сезоне 14:00
Янковский рассказал о съемках в постельной сцене с Асмус 13:40

Пока я по тебе не проехал катком

Рецензии
    23.12.2019, 17:08
Текст:   Екатерина Сосновская
Гений геймдизайна Хидэо Кодзима каждый год публикует список фильмов, которые особенно его впечатлили. В подборку этого года японец включил "Брачную историю" Ноа Баумбаха, которая накануне стала доступна на Netflix. Попробуем вместе разобраться, почему на эту картину стоит обратить внимание.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В фокусе режиссера, сценариста и продюсера Баумбаха - пара представителей нью-йоркской богемы. Он - успешный театральный режиссер, она - его муза и ведущая актриса его труппы, они вместе около десяти лет, у них есть прекрасный сын, но союз двух творческих людей терпит крах.

Фото: kinopoisk.ru
"Ведьмак": чем хорош и чем плох "убийца" "Игры престолов"

С первых минут понятно, что главные герои Чарли и Николь в исполнении Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон - классные и адекватные ребята и они продолжают относиться друг к другу с теплом, несмотря на приведшее к разводу напряжение. Кажется, что вот сейчас эти приятные персонажи разойдутся полюбовно (или даже воссоединятся), забыв о разногласиях.

Но между супругами возникают 4000 километров и непримиримые различия между Нью-Йорком и Калифорнией. По совету доброжелательницы героиня Йоханссон обращается к голливудскому адвокату, чью роль сыграла Лора Дерн. Эта карикатурная стервозная "штучка" вытаскивает наружу глубокие переживания Николь, и зрители могут наблюдать, какие разные процессы протекают в головах двух творческих личностей, какие разные у них амбиции и идеальные картины мира.

Именно за счет карикатурности ряда персонажей на фоне драматичного препарирования характеров главных героев достигается эффект драмеди. Адвокат открывает ворота в бездну, и вместо благополучного исхода мы видим, как живые и настоящие чувства гибнут и превращаются в грязь под катком бездушной машины американской бракоразводной бюрократии.

Амбиции Николь понятны - она устала стоять в тени мужнина таланта и по феминистским заветам двадцать первого века хочет реализовать собственный потенциал, начав жить своей собственной жизнью, но Баумбах ей явно не сочувствует, он стоит за Чарли. В других фильмах Баумбах как будто стремится оправдать инфантилизм своих персонажей. В "Брачной истории" детскую позицию занимает героиня Йоханссон, и ее эгоистичное упрямство не симпатично - Баумбах демонстрирует, как оно травмирует окружающих.

Фото: kinopoisk.ru
"Черное Рождество": праздничный "миту"-слэшер

Персонажу Драйвера предстоит пойти на уступки, отказаться от своих планов и еще оплачивать весь этот адвокатский фарс. Тем не менее оба персонажа вырисованы реалистично, они амбивалентны, они - живые люди. И все эти тонкости виртуозно передают актеры своей неподражаемой игрой.

В "Брачной истории" все контрастирует со всем - миниатюрная Йоханссон с громадным Драйвером, богемный Нью-Йорк с гламурным Голливудом, драма с комедией, практически телевизионная картинка с театральной драматургией, душераздирающие эмоции с ситкомовскими сценками. И это придает картине невероятное обаяние и переводит сугубо американские реалии на универсальный человеческий язык. Хотя есть ощущение, что щедрый хронометраж в 136 минут было бы нелишним сократить за счет затянутых нормативно-правовых зарисовок.

Кульминацией фильма становится камерный и эмоциональный диалог между бывшими супругами, который происходит, когда становится понятно, что адвокатские разборки зашли слишком далеко и единственный шанс договориться - это услышать друг друга без посредников. В этой сцене с нешуточным надрывом Адам Драйвер заявляет о себе как о вероятном номинанте на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль", подкрепляя свою заявку последующим исполнением бродвейского хита Being Alive перед коллегами в нью-йоркском баре.

"Брачная история" - это головоломка без правильного решения, ее элементы не ставятся на свои места без болезненного обтесывания, и все же Баумбах оставляет напоследок немного места чему-то теплому и настоящему. Трогательный и жизнеутверждающий фильм без розовых соплей - большая ценность в наше непростое время.

4.5

Новости

Терри Гиллиам: Ненавижу "Черную пантеру" 12:56
Вышел русский трейлер нового "Пиноккио" 12:30
Видео: каким был 2019 киногод 12:10
Оливия Колман снимется в сериале своего мужа 11:47
Уиттакер хотела бы сняться в "Докторе Кто" с Экклстоном и Теннантом 11:39
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Эдриан Броуди сыграет в сериале по рассказу Стивена Кинга 11:11
Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия 22.12.2019
В сериале по "Кэрри" Кинга героиня будет трансгендером или чернокожей 22.12.2019
⧣ драма
Фото: kinopoisk.ru
"Дейенерис" Эмилия Кларк сыграет в постановке "Чайки" Чехова 11:20
Вышел первый трейлер фильма об Эдуарде Стрельцове 13.12.2019
Венсан Кассель: В России чувствую себя как дома 06.12.2019
⧣ Netflix
Фото: kinopoisk.ru
Netfix выбрал актера на роль Шерлока Холмса в новом сериале 20.12.2019
Вышел трейлер второго сезона романтично-маньячного сериала "Ты" 17.12.2019
Создатели "Игры престолов" снимут фильм о Лавкрафте 13.12.2019