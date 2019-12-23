Новости

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 15:34
Умер актер из "Ночного дозора" Тони Бриттон 15:27
Шоураннер "Ведьмака" рассказала о втором сезоне 14:00
Янковский рассказал о съемках в постельной сцене с Асмус 13:40
Терри Гиллиам: Ненавижу "Черную пантеру" 12:56

Хидэо Кодзима назвал любимые фильмы 2019 года

Новости
    23.12.2019, 17:35
Текст:   Екатерина Сосновская

Каждый год японский гений игростроения Хидэо Кодзима публикует в соцсетях список фильмов, которые особенно его впечатлили.

В новую подборку вошли 10 картин, половину Кодзима расположил по значимости и еще пять привел в произвольном порядке. Часть премьер состоялась в 2018 году, но до японского проката они дошли только сейчас.

Главным для себя фильмом геймдизайнер назвал южнокорейский комедийно-драматический триллер "Паразиты". На втором месте - фантастика из Швеции "На границе миров".

Фото: youtube.com/ Sony Pictures Entertainment
Видео: каким был 2019 киногод

Далее - "Ирландец" Скорсезе и артхаус из Китая "Слон сидит спокойно". Замыкает пятерку лидеров европейская драма "Холодная война" 2018 года.

Также в десятке: "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера, ливанский фестивальный "Капернаум", кинокомиксы "Человек-паук: Через вселенные" и "Джокер", а также драмеди Ноа Баумбаха "Брачная история".

Хидэо Кодзима - 56-летний разработчик, сценарист и продюсер компьютерных игр из Токио, владелец собственной студии Kojima Productions. После выхода игры Death Stranding для Sony PlayStation Кодзима стал широко известен за пределами игромира.

Новости

Вышел русский трейлер нового "Пиноккио" 12:30
Видео: каким был 2019 киногод 12:10
Оливия Колман снимется в сериале своего мужа 11:47
Уиттакер хотела бы сняться в "Докторе Кто" с Экклстоном и Теннантом 11:39
⧣ Голливуд
Фото: twitter.com/ WomensHealthMag
Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения 21.12.2019
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" 19.12.2019
"Холодное сердце 2" помогло Disney заработать более 10 млрд долларов 19.12.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Новые "Звездные войны" возглавили российский прокат 10:28
Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей года 21.12.2019
Видео: Джон Уик дерется световым мечом из "Звездных войн" 19.12.2019
⧣ игры
Фото: youtube.com/ 20th Century Fox Russia
Вышел русский трейлер "Главного героя" с Райаном Рейнольдсом 11.12.2019
Вышел трейлер VR-игры по мотивам культового сериала "Твин Пикс" 09.12.2019
"Малыш на драйве" может сыграть в экранизации игры Uncharted 25.11.2019