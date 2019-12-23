Хидэо Кодзима назвал любимые фильмы 2019 года

Каждый год японский гений игростроения Хидэо Кодзима публикует в соцсетях список фильмов, которые особенно его впечатлили.
My top 5 films in 2019:— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 22 декабря 2019 г.
1. Parasite
2. Border
3. The Irishman
4. A Elephant Sitting Still
5. Cold War
The rest on random order:
The House That Jack Built
Capharnaum
Spider- Man: Into the Spider-Verse
Joker
Marriage Story pic.twitter.com/FqNmEqlRhQ
В новую подборку вошли 10 картин, половину Кодзима расположил по значимости и еще пять привел в произвольном порядке. Часть премьер состоялась в 2018 году, но до японского проката они дошли только сейчас.
Главным для себя фильмом геймдизайнер назвал южнокорейский комедийно-драматический триллер "Паразиты". На втором месте - фантастика из Швеции "На границе миров".
Далее - "Ирландец" Скорсезе и артхаус из Китая "Слон сидит спокойно". Замыкает пятерку лидеров европейская драма "Холодная война" 2018 года.
Также в десятке: "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера, ливанский фестивальный "Капернаум", кинокомиксы "Человек-паук: Через вселенные" и "Джокер", а также драмеди Ноа Баумбаха "Брачная история".
Хидэо Кодзима - 56-летний разработчик, сценарист и продюсер компьютерных игр из Токио, владелец собственной студии Kojima Productions. После выхода игры Death Stranding для Sony PlayStation Кодзима стал широко известен за пределами игромира.