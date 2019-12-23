Хидэо Кодзима назвал любимые фильмы 2019 года

Каждый год японский гений игростроения Хидэо Кодзима публикует в соцсетях список фильмов, которые особенно его впечатлили.

My top 5 films in 2019:

1. Parasite

2. Border

3. The Irishman

4. A Elephant Sitting Still

5. Cold War

The rest on random order:

The House That Jack Built

Capharnaum

Spider- Man: Into the Spider-Verse

Joker

Marriage Story pic.twitter.com/FqNmEqlRhQ — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 22 декабря 2019 г.

В новую подборку вошли 10 картин, половину Кодзима расположил по значимости и еще пять привел в произвольном порядке. Часть премьер состоялась в 2018 году, но до японского проката они дошли только сейчас.

Главным для себя фильмом геймдизайнер назвал южнокорейский комедийно-драматический триллер "Паразиты". На втором месте - фантастика из Швеции "На границе миров".

Далее - "Ирландец" Скорсезе и артхаус из Китая "Слон сидит спокойно". Замыкает пятерку лидеров европейская драма "Холодная война" 2018 года.

Также в десятке: "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера, ливанский фестивальный "Капернаум", кинокомиксы "Человек-паук: Через вселенные" и "Джокер", а также драмеди Ноа Баумбаха "Брачная история".

Хидэо Кодзима - 56-летний разработчик, сценарист и продюсер компьютерных игр из Токио, владелец собственной студии Kojima Productions. После выхода игры Death Stranding для Sony PlayStation Кодзима стал широко известен за пределами игромира.